Ripensare al welfare: tornano gli appuntamenti con «Una città coesa»

Tornano gli appuntamenti con «Una città coesa» la serie d’incontri voluta dall’assessore alle politiche sociali Michele Sollecito, arrivata alla quinta edizione, che si terrà nel parco Scianatico nei giorni 21, 22 e 23 settembre alle 18. Dal piano nazionale degli interventi dei servizi sociali al quinto piano regionale delle politiche sociali i temi di caratura locale e nazionale che saranno affrontati nel corso della tre giorni. Senza dimenticare l’impegno di istituzioni e volontariato durante il periodo acuto della pandemia ancora in corso a cui l’assessorato alle politiche sociali vuole rivolgere il proprio ringraziamento.

«È per me molto importante organizzare questa quinta assemblea avendo superato la fase acuta della Pandemia - è il commento dell’assessore Michele Sollecito - Occorre ripensare il welfare, analizzare quanto fatto finora per correggere storture ed imperfezioni e valorizzare quanto di buono siamo riusciti a mettere in campo. Sono onorato della presenza di qualificati relatori: il 23 settembre, inoltre, potremo discutere del futuro delle politiche sociali in Puglia con l’assessore regionale al welfare Rosa Barone. Si tratta di un appuntamento irrinunciabile per tutti gli operatori del terzo settore, cittadini attenti al sociale, associazioni ed istituzioni. Durante la tre giorni sarà infine possibile visitare la mostra fotografica “Oltre il ricordo” a cura del centro diurno “Gocce di memoria”. Una comunità che vuole essere sempre più coesa non può prescindere da questi momenti di confronto, analisi e riflessione».