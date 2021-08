La privacy a Giovinazzo: questa sconosciuta

Ci risiamo. La privacy diventa questione sacrificabile sull’altare della «vanagloria e del narcisismo» come scrive il Comitato per la salute pubblica. Sotto la lente di ingrandimento, questa volta, l’immagine pubblicata sul canale social, quello personale, del sindaco, Tommaso Depalma che ritrae un operaio al lavoro davanti al Municipio di Giovinazzo. La foto, con commento. È stata postata forse come risposta al comunicato del Partito democratico con il quale denunciava lo stato di sporcizia delle strade e delle piazze di Giovinazzo, invase dalle blatte e anche dai ratti. «Al lavoro anche con 40 gradi» aveva scritto il sindaco. «Auto celebrazione e auto incensazione» il commento del Comitato che però punta il dito proprio verso la foto, l’ultima di una lunga serie. «Una foto di un lavoratore a figura intera – scrive il Comitato – chiaramente riconoscibile».

Per chi fa un mestiere come quello del giornalista, garantire la privacy di ognuno è fatto deontologico, si devono rispettare regole, chiedere liberatorie ed altro. Pena pesanti sanzioni. Evidentemente non è una regola applicabile alla politica. «Ha il sindaco il permesso di pubblicare queste foto a persona intera? – chiede il Comitato - Di esporre questi lavoratori, questi cittadini a pieno viso alla pubblica attenzione? E’ proprio sicuro di non fare un cattivo servizio? E’ sicuro che dal punto di vista amministrativo sia tutto in ordine?». Il dubbio sull’ultimo quesito, il Comitato lo sottolinea perché all’Albo pretorio non risulta esserci alcun incarico affidato a terzi, se non al servizio di nettezza urbana, per il lavaggio delle caditorie, delle strade e dei marciapiedi.

Che si tratti anche in questo caso di volontari? «Pensiamo - conclude il Comitato - che anche in questo caso il nostro Sindaco non sappia quello che fa e quello che muove. Adesso sta proprio esagerando».