Ratti, blatte e sporcizia: il Pd punta il dito contro l’amministrazione

«Siamo alla metà di agosto e continuano a pervenirci segnalazioni da parte di condomìni e attività commerciali di presenze in giro di ratti e blatte, anche davanti alle loro esercizi con qualcuna che ha avuto modo di entrare quasi fosse un avventore del locale». Così scrive il Partito Democratico per denunciare lo stato di igiene precaria in cui versa l’intera città.

«Questo – scrive ancora il Pd - perché l'attività di prevenzione di deratizzazione e deblatizzazione non è stata fatta a tempo debito e con la dovuta periodicità, considerato che gli insetti i topi, sono infestanti e si riproducono molto rapidamente». Topi che sono entrati anche nelle abitazioni private con il conseguente panico di chi si è visto entrare in casa il fastidioso animaletto. Dal canto suo, Depalma, anche immediatamente dopo la denuncia pubblica del Pd, ha postato sulle sue pagine social le immagini di operai al lavoro per lavare strade e tombini. «Al lavoro anche con 40 gradi - ha scritto - Ricordo a tutti che sia i privati che le attività commerciali hanno il dovere di trattare i tronchi fognari che entrano nelle loro proprietà, altrimenti parte del lavoro risulta vano». Ma il Pd rilancia, prima ancora di essere a conoscenza delle dichiarazioni del primo cittadino, ipotizzando di quanto siano tardivi gli interventi di derattizzazione e deblatizzazione programmati dall’amministrazione comunale. Soprattutto quelli posti in essere nel periodo delle vacanze.

E, per di più, «Può mai essere luglio il mese più opportuno per riempire la città delle trappole per ratti a fronte di una spesa di circa 40mila euro? – è scritto nel comunicato - Questa è la bella figura che fa l'attuale amministrazione nei confronti di turisti e dei nostri connazionali e fuori sede che rientrano nel loro paese d'origine a trascorrere le ferie. Aggiungete anche questo ai vostri continui autoincensamenti. La città vi ringrazia».