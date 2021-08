Tra meriti e responsabilità Giovinazzo è sempre più sul baratro

Nove anni e oltre, quasi dieci. Sono quasi 10 anni che assistiamo allo stesso schema comunicativo. I meriti sono i miei le responsabilità sono degli altri. E non fa niente se i meriti sono frutto del lavoro di chi si sente attribuire le responsabilità. E se c’è qualcosa da nascondere lo nascondiamo, facciamo finta di niente.

Parliamo di quanto succede a Giovinazzo, di come è condotta la pubblica amministrazione in questi ultimi anni. Sono decine gli esempi di quanto andiamo citando. Non ultimi i post pubblicati nei giorni scorsi. A proposito del cimitero ripulito dai volontari. A proposito delle balaustre in via di rifacimento sui due lungomare. A proposito della pulizia delle strade. Dovevano esserci le segnalazioni indignate dei cittadini a far muovere la macchina amministrativa per porre rimedio a quanto denunciato, non una ma più volte? Sono coincidenze, come dicevamo in un altro articolo? Di fatto assistiamo allo stesso ritornello. Se il cimitero è lasciato a se stesso la responsabilità è dei dipendenti e dei dirigenti, se mettiamo in sicurezza le balaustre dei lungomare i meriti sono degli amministratori. Come se quegli atti non portassero la firma degli stessi dirigenti e impiegati che il sindaco vorrebbe addirittura licenziare, se potesse.

E che dire delle strade sporche e adesso lavate solo e appena dopo le denunce sui social? Gallerie fotografiche, video per mostrare alla città un fatto che da ordinario lo facciamo diventare straordinario. Degno di una grande opera pubblica. Ma quello che più sconcerta in questo gioco, che di fatto è propaganda, è il tacere su altri fatti davvero importanti, che ricadono su tutta la comunità giovinazzese. Non se ne sa nulla dal Palazzo, se ne sa poco da tutta la politica locale.

Tocca al Comitato per la Salute pubblica, che veste i panni di quella cittadinanza attiva che dovrebbe essere il faro per il controllo degli atti pubblici, andare a spulciare le carte, denunciare quanto accade di veramente importante, di rivelare quanto si vuole nascondere. E tra quanto si vuole nascondere c’è l’ultima, in ordine di tempo, sentenza del Tar, il Tribunale Amministrativo Regionale, che si è espresso a riguardo di una vertenza che si trascina da lungo tempo e che vede contrapposti l’amministrazione comunale e il dirigente del comune, sempre chiamato in causa quando ci sono cose che non funzionano.

Il Tar con la sentenza del 3 agosto scorso, ha parzialmente respinto il ricorso del dirigente. Parzialmente, non del tutto. Il rigetto riguarda la riorganizzazione generale della pianta organica, rinviando la questione alla Magistratura ordinaria e penale, ma la parte che riguarda la svalorizzazione compiuta dall’amministrazione Depalma delle mansioni dello stesso dirigente, depauperato dalle competenze proprie dell’Ufficio Via/Vas e Paesaggio, è stata accolta. In sintesi il Tar dice che c’è «un indebito e illegittimo addebito di una serie di condotte inadempienti» da parte dell’amministrazione ai danni del dirigente.

Per tanto il Tribunale ha decretato l’annullamento della delibera 94 del giugno 2015. Questo dignifica, e qui la ricaduta su tutta la città, che molti degli atti promulgati grazie a quella delibera oggi annullata, non sono più validi. Con buona pace di quei cittadini e imprese che hanno proposto progetti e investito denari. Per il Comitato questo è uno schiaffone dato a tutta la città, le cui conseguenze sono tute da esplorare.

E ovviamente tra strade che si puliscono, tra video di denuncia di «padroncine» che non lavano la pipì dei loro cani, non una parola sul baratro su cui Giovinazzo si affaccia in termini di sviluppo. C’è però da pagare, in termini di disservizi e in termini di spese legali. Nel silenzio generale.