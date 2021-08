È una ignobile storia di plagio e ruberie

Plagio? Forse peggio, un copia e incolla senza pudore. Pure «gli errori storici e persino le virgole» sottolinea il Comitato per la salute pubblica.

Il plagio o il copia e incolla riguarda le notizie di carattere storico pubblicate sul sito Discovergiovinazzo, indicato come fiore all’occhiello per la promozione turistica della città e costato alle casse comunali ben 45mila euro. «87milioni di vecchie lire per capirsi davvero» scrive in un suo post il Comitato.

È lo stesso Comitato a ricostruire la storia del copia e incolla e dei suoi errori marchiani mai corretti. «La società che nel 2018 è stata incaricata di ideare e realizzare il sito – si legge nel post – nonostante il lauto compenso, non ci ha messo nulla di suo. Si è limitata infatti a copiare semplicemente e integralmente, i dati che appena un anno prima erano stati pubblicati nel nuovo portale rifatto del Comune di Giovinazzo alla sezione “Perché visitare Giovinazzo” contenuta nell’Area tematica “Turismo”: sezione confezionata a cura degli Assessorati alle “Attività produttive” e “Cultura e Turismo”. Con le notizie sulla storia e sui luoghi principali del Centro storico compresi gli errori storici da due sezioni del portale ufficiale del Comune di Giovinazzo».

Tutto qua? Assolutamente no, perché, come fa notare il Comitato, le notizie riportate sono copiate dalle pagine web della Proloco di Giovinazzo. Un sito creato nel 2014 che prende spunto da un opuscolo confezionato tra il 2000 e il 2001 e distribuito dalla stessa Proloco ai visitatori». Ovviamente nel sito Discovergiovinazzo non c’è alcuna citazione o ringraziamento alla Proloco, che da una parte è stata saccheggiata del suo sito, e dall’altra insultata e perseguitata spesso dagli amministratori comunali». Secondo il Comitato, tutta l’operazione che ha portato alla realizzazione di un sito turistico, assai povero nei contenuti, e ancor di più pieno di errori che non danno lustro a Giovinazzo, altro non è che una «sola» epocale, costata 45mila euro ai cittadini giovinazzesi.

«In mano a chi stiamo? – chiede in conclusione il Comitato - Non è tollerabile farsi rappresentare da questi amministratori. Non è tollerabile essere imbrogliati in questo modo. Non è possibile che la storia di Giovinazzo sia storpiata in questo modo volgare».