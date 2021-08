«Giovinazzo progettiamo il domani» pronto per la nuova tornata elettorale

La politica locale è in movimento in vista delle elezioni amministrative della prossima primavera. Per questo «Giovinazzo progettiamo il domani» ha deciso di rinnovare le cariche interne e darsi un indirizzo politico in vista della tornata elettorale. Il direttivo del movimento dato fiducia al coordinatore Vito Antonio Depalma e al consigliere comunale in carica Pietro Sifo, annunciando di volersi presentare alle prossime elezioni come protagonisti attivi «mediante un dialogo costante con tutte le forze politiche presenti sul territorio al fine di condividerne idee e programmi per progettare un domani migliore per Giovinazzo». Resta da vedere da quale parte della scacchiera il movimento politico vorrà giocare la sua partita.