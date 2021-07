Decreto Semplificazioni bis: via libera dell'Aula di Montecitorio

«Le conclamate disuguaglianze di genere, così come l’assenza di pari opportunità, vanno definite e percepite come un limite importante alla crescita economica del nostro Paese. Ecco perché l'empowerment femminile, il potenziamento degli stati occupazionali dei giovani, il riequilibrio territoriale e lo sviluppo del Mezzogiorno devono restare delle priorità in tutti i contesti socio-economici». Così scrive in un comunicato l’onorevole Francesca Galiza che applaude al voto di fiducia al Governo chiesta sul «Decreto semplificazioni bis», provvedimento inserito nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, che mira a rafforzare le strutture amministrative e all’accelerazione e snellimento delle procedure.



«È un passaggio importante – scrive Galizia – quello che ha visto la conversione del Decreto in Legge e che ha visto passare anche un emendamento a mia prima firma, che si riferisce agli obiettivi perseguiti in materia di sostegno per l'occupazione e l'integrazione socio-economica dei giovani, alla parità di genere alla partecipazione delle donne al mercato del lavoro». I livelli occupazionali femminile e giovanile, da inizio pandemia sono sensibilmente calati. Secondo i dati Istat le donne continuano a perdere lavoro, i giovani hanno sempre più difficoltà ad inserirsi in contesti lavorativi. Per questo, come ritiene Galizia, è necessario intervenire.



«In una fase bloccata come questa – ha concluso - diventa fondamentale far decollare subito le politiche attive, agendo soprattutto sull'eliminazione delle rigidità e complessità normative e burocratiche, che bloccherebbero e/o rallenterebbero la nostra ripresa economica».