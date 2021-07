PVA: 100 giorni senza hub vaccinale

"Perché Giovinazzo è l’unico comune nel raggio di 50 chilometri a non avere un centro vaccinale? C’è a Bari, Molfetta, Bisceglie, Terlizzi, Ruvo di Puglia e Corato; perché manca solo a Giovinazzo? Sono trascorsi oltre 100 giorni e ancora nessun Giovinazzese si è potuto vaccinare nella sua città e dell’apertura del centro vaccinale nella palestra della Scuola “San Giovanni Bosco” non c'è nessuna traccia!"

Questo il pensiero di PrimaVera Alternativa sulla mancata apertura a Giovinazzo di un hub destinato alle vaccinazioni anti covid.

Dal 3 aprile, data del primo trionfalistico annuncio dell’amministrazione Depalma-Sollecito: “Il PalaPansini, con l’annesso spazio dell’area mercatale, sarà il nostro hub vaccinale”, al 14 aprile: “il punto vaccinale sarà la palestra della scuola San Giovanni Bosco, dotata di un giardino confortevole per eventuali attese”, fino ad oggi sono trascorsi oltre 100 giorni e ancora dell’apertura del centro vaccinale nella palestra della Scuola “San Giovanni Bosco” non c'è nessuna traccia.

"Una mancata apertura del centro vaccinale che a fronte degli strombazzanti squilli di tromba appare però ancor più vergognosa! Vergognosa perché costringe migliaia di Giovinazzesi a doversi spostare in altri comuni per poter essere vaccinati! Obbligando anziani e persone fragili a patire ore di faticosa attesa, sotto il sole cocente e temperature insopportabili! Non sarà che il trattamento riservato ai Giovinazzesi è la prova evidente della debolezza politica e della inconsistenza amministrativa di Depalma e Sollecito? Quel che è certo è che Giovinazzo ed i Giovinazzesi non meritano di essere retrocessi a cittadini di serie B!"

Termina così il PVA pensiero.