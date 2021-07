Next generation tax: una raccolta di firme di Sinistra Italiana per una legge di iniziativa popolare

La grande ricchezza è il futuro. È questo lo slogan scelto da Sinistra Italiana per lanciare una raccolta di firme per una legge di iniziativa popolare, la «Next generation tax», che ha lo scopo di riservare fondi da utilizzare per le nuove generazioni attraverso una patrimoniale da applicare alle grandi ricchezze. Fondi che serviranno per la formazione gratuita, il traporto pubblico gratuito, asili nido pubblici gratuiti. La proposta di legge per cui S.I. vuole raccogliere le firme parte dal dato secondo cui l’un percento della popolazione più abbiente italiana, possiede il 25 percento della ricchezza complessiva.

L’introduzione della tassa servirebbe a ridurre il prelievo fiscale a tutto il ceto medio e a tutti coloro che sono in difficoltà economiche e che quindi non hanno accesso ai servizi più essenziali. La proposta è quella di abolire tutte le imposte patrimoniale, come l’Im, l’imposta di bollo su titoli e conti correnti, per sostituirla con un prelievo unico attraverso un prelievo progressivo per patrimoni che superano i 500mila euro. Su queste proposte Sinistra Italiana sarà presente oggi dalle 18,30 in poi sul lungomare Marina Italiana, in zona Rotonda, e domani sul Lungomare di Levante nei pressi del piazzale Aeronautica, sempre dalla stessa ora, con banchetti informativi.