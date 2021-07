«Dignità non impunità» è quanto i sindaci italiani chiedono alla politica nazionale

Seicento sindaci di tutta Italia. E tra essi anche Tommaso Depalma. Erano a Roma il 7 luglio per una manifestazione, organizzata dall’Anci, l’associazione dei Comuni italiani, per chiedere più dignità e più tutele per chi veste la Fascia Tricolore.

«Rischiamo di essere indagati per ogni atto firmato o non firmato - ha dichiarato Antonio Decaro, sindaco di Bari e presidente dell’Anci - Non siamo venuti a lamentarci ma a costituirci. Siamo rei confessi e il nostro reato è fare il nostro mestiere di sindaci. Ho portato l’arma del delitto, è una penna che ho tenuto nella bustina, come accade per i reperti. Con questa ogni giorno firmiamo decine di atti e corriamo dei rischi: se firmi rischi abuso d’ufficio, se non firmi rischi l’omissione di atti d’ufficio». Le dichiarazioni di Decaro si riferiscono a quanto i sindaci italiani siano esposti nel loro lavoro istituzionale. Attenti alle leggi e ai regolamenti, ma pur sempre responsabili di atti che possono essere impugnati, o peggio, indagati. «Non vogliamo immunità o impunità – ha affermato ancora Decaro - vogliamo essere giudicati per le nostre responsabilità ma purtroppo non è così perché oggi, per come si sono create le condizioni nell’ordinamento giuridico del nostro Paese, i sindaci sembra siano diventati responsabili di qualsiasi cosa accada nella propria comunità e non è possibile. Chiediamo rispetto per il ruolo dei sindaci e per la loro dignità, lo facciamo per noi e per chi verrà dopo di noi».

Una delegazione di primi cittadini è stata ricevuta a Palazzo Chigi, sede della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dove sono state espresse tutte le istanze degli amministratori locali. Istanze che dovrebbero rientrare nella riforma della giustizia attualmente in discussione. I sindaci hanno consegnato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, un documento approvato dall’assemblea dei primi cittadini, attraverso il quale chiedono «non scudi penali ma semplificazioni per il bene dei cittadini».

La manifestazione romana è stata anche l’occasione, per i sindaci della rete dei sindaci del «Recovery sud» per rappresentare la loro disapprovazione sulla ripartizione dei fondi che saranno messi a disposizione dal Piano di rinascita e resilienza che non ha tenuto in debita considerazione le proposte e le istanze dei territori del sud Italia. «Una ennesima beffa ai danni dei comuni meridionali già impoveriti da anni di politiche i ispirazione federalista che hanno svuotato le piante organiche dei comuni, e senza personale che possa redigere e attuare i progetti da presentare», ha dichiarato il coordinatore della rete e sindaco di Acquaviva delle Fonti.