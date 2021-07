Turismo? Solo improvvisazione e pressapochismo

Turismo, promozione del territorio, marketing. Tutto ormai passa attraverso le pagine internet. Non è da meno il Comune di Giovinazzo che ha voluto affidare la sua promozione ad un sito, discovergiovinazzo.it, su cui dovrebbe essere pubblicata la storia della città, i suoi monumenti più rappresentativi, quelli che potrebbero far gola agli ipotetici visitatori, nonché l’elenco di bar, ristoranti, alberghi, B&B, e così via. E per dare una «spinta» a quel sito, gli amministratori comunali hanno voluto affidarne la gestione a una nuova società, non più a chi ha redatto e realizzato quelle pagine. Per la somma di poco più di 3mila euro a copertura dei mesi estivi. Una decisione presa con il carattere d’urgenza, visto che siamo ormai in piena estate.

«Ma ad oggi - scrive il Comitato per la salute pubblica – il sito giace in uno stato imbarazzante. Si stenda un velo pietoso su quanto riportato da quelle pagine sulla storia di Giovinazzo. A volte, come per le notizie sul Medievo, sono vere idiozie. E pensare – sottolinea il Comitato – che tra i nostri concittadini possiamo annoverare veri e propri specialisti della materia». Una storia ridotta a poche righe che fa torto ai tanti palazzi signorili che sorgono nel centro antico, alle chiese rupestri e ai caseggiati presenti nell’agro giovinazzese. O il ruolo che Giovinazzo ha avuto in quel tempo essendo sede vescovile. Una storia ben più ricca che è tutta da far emergere ma che viene banalmente liquidata.

«Non vogliamo poi pensare al malcapitato turista che voglia sostare a Giovinazzo – continua il Comitato - Sotto le varie voci dedicate all’accoglienza – Mangiare, Dormire, Shopping ecc. - non si trova nulla. In un unico calderone, alla rinfusa, c’è di tutto: prevalentemente pizzerie e ristoranti, con qualche B&B. Per chi voglia scoprire il mare non c’è una voce specifica per i lidi, come anche per qualsiasi attività dedicata al benessere, tipo palestra, parrucchiere ecc. Che razza di biglietto da visita per Giovinazzo è questo a un anno e passa dalla sua invenzione? Il tutto in barba alle tante chiacchiere sulla centralità del turismo. Un vero e proprio elogio della improvvisazione e del pressapochismo dei nostri amministratori».