Fondi europei e progetti immediatamente cantierabili: per Giovinazzo ancora piste ciclabili

«Da matrigna l’Europa si è trasformata in prosperosa nutrice». Così scrive il Comitato per la Salute pubblica in riferimento ai fondi messi a disposizione dall’Unione Europea per il rilancio dell’economia nazionale.

Fondi che sarebbero anche a disposizione dei singoli Comuni a patto di avere progetti pronti per opere da realizzare immediatamente. E che l’Europa da matrigna si sia trasformata in «madre nutrice» lo dimostra anche la Città Metropolitana di Bari che ha invitato i vari comuni della provincia a presentare «un parco progetti competitivo da attivare nell’immediato».

E Giovinazzo? Cosa ha di pronto? «Di progetti reali – scrive il Comitato – l’amministrazione Depalma non sembra averne. Presenta un “intervento di eliminazione delle barriere architettoniche, miglioramento della sicurezza stradale, ampliamento della rete ciclabile per l’intero territorio di Giovinazzo” per sei milioni di euro». Ancora piste ciclabili, quindi, con cifre per la realizzazione dei desiderata buttate a casaccio. «Preventivi teorici – scrive il Comitato – O la va o la spacca. Tanto vale provarci».

Ma Giovinazzo non ha bisogno di altro? «La casa di riposo rimasta senza fondi – sottolinea il Comitato – i tanto citati carcere e macello da recuperare, scuole da trasformare in parcheggio come la Pansini in via Fossato. E poi le balaustre fatiscenti dei lungomare, vero e proprio pericolo per chi passeggia, per non parlare delle emergenze ambientali come la discarica o l’area delle ex Afp». Potrebbero essere questi i progetti «immediatamente cantierabili», come chiede la Città Metropolitana, e invece si riparla di piste ciclabili. «Una idea fissa – rincara la dose il Comitato - tanti piccoli deserti cittadini, disseminati da centinaia di “chianconi”, vere e proprie barriere architettoniche, incubo per anziani, donne e disabili».

Per adesso il piano per chiedere quei sei milioni di euro stimati per i progetti da presentare è solo una delibera di giunta. Ma già questo la dice lunga sulle priorità che l’amministrazione Depalma si è data sin dal suo esordio nella vita politica cittadina.