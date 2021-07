Francesca Galizia: La riforma degli Istituti tecnici superiori la chiave di volta per lo sviluppo

Il sistema di istruzione e formazione tecnica superiore ha bisogno di una riorganizzazione. In tal senso è in discussione in Parlamento una proposta di legge che fa leva sull’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Su questo è intervenuta la parlamentare Francesca Galizia che è da sempre sostenitrice delle eccellenze formative, presenti in Italia, degli Istituti tecnici superiori.

«Nel nostro Paese - ha affermato - da circa un decennio operano Istituti tecnici superiori di eccellenza, espressione di una nuova strategia che unendo istruzione, formazione e lavoro riesce a rispondere alla crescente domanda da parte delle imprese di figure altamente specializzate con competenze tecniche e tecnologiche utili a promuovere, in chiave innovativa, la mobilità sostenibile, la digitalizzazione, la bioeconomia e l'agricoltura di precisione». Non è da meno la Puglia, capace di offrire una formazione altamente qualificata. «La nostra Regione – ha affermato ancora - dispone di un'offerta formativa molto ampia ed efficiente: sette, infatti, risulterebbero ad oggi gli ITS tutti operativi nel fornire una formazione altamente specializzata e professionalizzante di elevato valore, utile a colmare il gap tra mondo dell’istruzione/formazione e mondo produttivo. Numerose le partnership che gli Istituti presenti in Puglia hanno stretto con le Aziende del territorio, testimoni privilegiati, queste ultime, delle competenze che il mercato del lavoro richiede».

Formazione – lavoro, questa la chiave del successo per gli Istituti tecnici. «È un connubio – ha dichiarato la Deputata - che fa degli ITS un pilastro importante del nostro sistema educativo e formativo e uno strumento su cui investire per rilanciare i nostri comparti imprenditoriali, che dovranno avvalersi di figure altamente specializzate per affrontare, tra le altre cose, la trasformazione digitale e tecnologica. Essi, poi, hanno già dimostrato un significativo successo occupazionale, che ha sfiorato in taluni casi il 100%. Anche durante l'anno pandemico, il 2020, emergono dati importanti che rivelano come l’80% dei diplomati ITS abbia trovato lavoro a un anno dal diploma. Tra questi ben il 92% degli occupati in un’area coerente con il percorso di studi».

I fondi europei possono diventare quindi un ulteriore volano per lo sviluppo della Regione, partendo appunto dalla formazione.