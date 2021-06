Dimezzata la Tari per le utenze non domestiche colpite dal Covid

Tari ridotta del 50percento per tutte le utenze non domestiche interessate dalle chiusure obbligatorie legate all’emergenza pandemica. È quanto l’amministrazione comunale ha deliberato rispondendo all’articolo 6 del Disegno di legge del maggio 202, che prevede appunto le misure urgenti da adottare come aiuto alle attività economiche maggiormente colpite a causa della diffusione del Covid 19. Alberghi, negozi di abbigliamento e calzature, parrucchieri e centri estetici, potranno quindi beneficiare dello sconto sulla tassa per lo smaltimento dei rifiuti, sia nella quota fissa che in quella variabile. È prevista anche al riduzione del 50 percento sulla stessa tassa anche a tutte le utenze non domestiche che potranno dimostrare una riduzione de fatturato nel 2020, del 30 percento rispetto ai corrispettivi economici dell’anno precedente. A questo si va ad aggiungere l’esenzione della Tari per i dehors e le occupazioni temporanee di suolo pubblico. Per le utenze domestiche, le agevolazioni saranno definite con un apposito bando.

«Anche questa volta – è il commento del sindaco Tommaso Depalma - con grande determinazione e abnegazione, abbiamo cercato di essere vicini a chi è stato più colpito dalle difficoltà del Covid19 e dalle limitazioni che ne sono conseguite. Credo che il lavoro svolto sarà di concreto sostegno e supporto a una parte consistente di operatori economici. Ci auguriamo che questi sostegni economici, sommati alle attività di promozione legate all’Estate giovinazzese che stiamo per lanciare, possano essere un giusto volano per far ripartire il più velocemente possibile il sistema economico legato al turismo e all’attrattività di Giovinazzo».