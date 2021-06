Amministrative 2022: nasce «Civica 22» un movimento che guarda al futuro

Le elezioni amministrative appaiono ancora lontane, ma la politica cittadina è in movimento. E proprio guardando alla futura tornata elettorale, nasce «Civica 22», un movimento che orbita nel campo del centrosinistra cittadino.

«I repentini cambiamenti del mondo impongo alla politica nuove responsabilità e nuove attenzioni verso tematiche che non possono più considerarsi secondarie – si legge in un loro comunicato - Il tempo delle analisi e delle riflessioni è terminato da tempo, non basta più sollevare nuovi problemi, piuttosto conta di più agire per trovare le soluzioni ai problemi che non sono mai stati risolti e che rimangono insoluti, mentre il mondo corre verso un’era il cui contenuto si può solo sfiorare».

L’ambizione di «Civica 22» è «di trasformare quello che non si può toccare in un fattore concreto e che abbia anche un valore visivo». Tra i primi ad aderire al nuovo soggetto politico l’associazione «Nuova Giovinazzo» che già nella passata tornata elettorale si era proposta con una sua lista, sempre nel campo progressista. «Aderiamo con entusiasmo a questo progetto – scrivono – saremo il motore di un nuovo inizio». Il movimento politico accoglie anche persone che provengono dai più svariati settori professionali, dal mondo della scuola, del sociale, da quello sanitario, accogliendo progetti, idee, e che puntano sulle energie dei giovani, come quelli che da più anni sono impegnati nell’associazionismo. Chiamati a coordinare il lavori del nuovo soggetto politico sono l’ingegnere Giammarco Delle Site e la dottoressa Ada Iessi, coadiuvati da Lorenzo D’Aloia. «L’intento di questa lista civica – si legge nel documento diffuso - è concedere lo spazio sociale e politico che si merita la cittadinanza, che deve partecipare e costruire il proprio futuro giorno dopo giorno. La nostra politica non si appiattisce sul presente, ma guarda avanti e guarda al futuro delle prossime generazioni, per risolvere i problemi a cui non è mai stata data una risposta».

Alcuni dei punti programmatici che riguardano il programma che «Civica 22» vuole proporre, sono la creazione di un Dog-Park, la salvaguardia e transizione ambientale, la viabilità e la gestione dei parcheggi. È solo l’inizio. Già dalle prossime settimane il movimento presenterà una serie di proposte «che desideriamo mostrare in anticipo ai cittadini, perché dove c’è chiarezza, c’è credibilità e condivisione». Il movimento politico si vuole proporre come punto di riferimento «per chi in questi anni non si è sentito minimamente rappresentato da una fallimentare amministrazione locale a cui dobbiamo dire basta, il nostro è un progetto civico fuori dalle logiche di partito e che guarda al futuro dei cittadini».