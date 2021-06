Le zone blu non offrono nessuna soluzione ai residenti

Per il Partito Democratico il piano parcheggi nelle zone nevralgiche della città è «il fallimento certificato dell’Amministrazione Depalma». Perchè non offre nessuna soluzione a quei residenti che abitano o hanno proprietà a ridosso delle zone centrali. «Una questione annosa – scrive in una nota il Pd – che poteva trovare soluzioni nel parcheggio multipiano, poi diventato a raso, da sempre promesso e mai realizzato da questa amministrazione, nell’ex scuola dell’infanzia Pansini».

L’immobile in via Fossato, è attualmente lasciato in stato di abbandono. Già diversi anni fa, con un’altra amministrazione comunale, si ipotizzò di farne un parcheggio da riservare, i parte agli abitanti del centro storico e per altra parte all’utenza occasionale. «Il degrado in cui versa l’edificio - ribadisce il Pd – è sconcertante. Degrado solo camuffato, dal lato strada, da una cartellonistica a tutta altezza, a nascondere la vergogna dell’inerzia perdurante dell’attuale amministrazione. E intanto chi ne paga le conseguenze sono i cittadini di Giovinazzo, sia in termini economici sia in termini di disagio». L’altro aspetto che i Democratici analizzano è quello della cattiva gestione del rilascio dei pass per i residenti e i disagi di chi abita nelle «zone blu» che hanno difficoltà nel trovare parcheggio, soprattutto per coloro che hanno una seconda auto di proprietà.

«Oltre a pagare la tassa per il pass nei mesi estivi - sottolinea il Pd - le famiglie (quasi tutte) che posseggono più di un auto sono costrette a girare e rigirare intorno per ore per trovare un parcheggio ovvero, se sono “fortunati”, a pagare tariffe orarie salate negli spazi delimitati dalle striscia blu». Ma sempre secondo il Partito Democratico, le incongruenze non sono finite. Succede anche che non pochi residenti, nonostante fossero titolari del pass, abbiano subito delle multe.

«A causa di un servizio male organizzato – ribadisce il Pd - anche nella fase di acquisizione del pass stesso per il tramite di un soggetto terzo, la Abaco spa, funzionalmente poco collegato con gli uffici dei Vigili Urbani. E per fortuna che l'amministrazione con varie delibere di giunta ha accolto alcuni dei suggerimenti proposti dall'opposizione, vedi ad esempio le strisce blu solo su un lato e non su entrambi i lati sul lato est della villa e altre zone, oppure l’eliminazione della zona A1 inglobandola nella zona D e E, o ancora posticipare l'inizio al 1° giugno anziché 1° maggio sul lungomare di ponente, la possibilità di concedere il pass anche ai non residenti, ma proprietari di un immobile e la gratuità del parcheggio per i proprietari di auto elettriche, residenti a Giovinazzo».