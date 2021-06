«Strada per strada»: fondi dalla Regione per il rifacimento di strade e marciapiedi

«La Regione Puglia utilizza la sua disponibilità di cassa per consentire ai Comuni di fare immediatamente dei lavori indispensabili non solo per il decoro ma anche soprattutto per la sicurezza». Lo ha affermato il presidente Michele Emiliano durante la conferenza stampa di presentazione del progetto «Strada per strada». La misura economiche che mete a disposizione 100milioni di euro ai 257 comuni pugliesi, per il rifacimento di strade e marciapiedi.

«La rete stradale italiana – ha affermato ancora Emiliano - soffre per la mancata manutenzione ordinaria e straordinaria determinata da un ciclo almeno ventennale di risorse che lo Stato ha smesso di trasferire ai Comuni. Questo atto che sembra solo amministrativo è, invece, fortemente politico: nel momento in cui Regioni e Comuni si apprestano a spendere in fretta e bene le risorse del Recovery Fund, noi inauguriamo la fase di ripartenza nazionale e europea con questo segnale di vicinanza ai Comuni su un tema come la manutenzione delle strade che, per i primi cittadini, è fonte di continua preoccupazione». Tutti i comuni, dal più piccolo al più grande, sono inseriti nel piano promosso dalla Regione.

Nella ripartizione dei fondi, è stata concepita sulla scorta del numero di abitanti residenti, e sulla superfice territoriale, al Comune di Giovinazzo spettano circa 374mila euro. Una boccata d’ossigeno per le casse comunali, che adesso avranno a disposizione fondi «freschi» per dare risposte ai cittadini in termini di viabilità e sicurezza. A partire dalla pubblicazione dell’Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, i Comuni avranno 5 mesi di tempo per presentare uno o più progetti che, a pena di inammissibilità, siano esecutivi, quindi immediatamente cantierabili. Dall’ammissione al contributo regionale, avranno 6 mesi per indire le gare e aprire i cantieri e successivi altri 6 mesi per completare i lavori e rendicontare le spese alla Regione. All’inizio dei lavori, la Regione Puglia trasferirà ai Comuni il 70 per cento delle risorse riconosciute, il restante 30percento sarà trasferito alla conclusione.

«Ora tocca ai sindaci cogliere questa opportunità unica – ha concluso il presidente Emiliano – mettersi al lavoro per elaborare progetti subito cantierabili e far funzionare bene e in modo trasparente questo complesso sistema di appalti e lavori pubblici a vantaggio dei cittadini, delle imprese e degli operai coinvolti in questo grande programma straordinario».