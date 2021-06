Il Comune si costituisca parte civile nel processo per la omessa bonifica delle ex Afp

«Il Comune si costituisca parte civile». È quello che Primavera Alternativa chiede a proposito del procedimento che si aprirà il 10 novembre prossimo per l’omessa bonifica delle aree ex Afp. «La nostra – si legge in un comunicato diffuso da Pva – è una premessa “nuda e cruda” per evitare che troppe parole offuschino la drammatica realtà ambientale in cui versa quell’area». La realtà nuda e cruda, come dice Pva, è nella certificazione dell’Arpa. L’agenzia regionale per l’ambiente, che ha rilevato sia nel suolo che nel sottosuolo e persino nelle falde acquifere la presenza di metalli pesanti altamente inquinanti e pericolosi per la salute pubblica.

«Arsenico, cobalto, cromo, piombo, nichel, zinco, rame, benzopirene, benzoantracete, benzofluarene, di questo è contaminato il suolo dell’ex AFp, ed eccessi di ferro, fluoruli e solfati quello che è stato rilevato nelle acque di falda. Questo, “nero su bianco”, è stato attestato dalle analisi». Per l’omessa bonifica sono stati rinviati a giudizio i proprietari dei suoli e il sindaco per aver ignorato l’ordinanza con cui la Città metropolitana di Bari imponeva di eseguire gli interventi di bonifica in danno agli stessi proprietari.

«Sosteniamo convintamente – scrive Pva - che i processi vadano eseguiti nelle aule di giustizia e non nelle piazze, ancor più se virtuali. Ciò non toglie però che, in una vicenda in cui è in gioco non solo un rilevante danno ambientale, ma anche la tutela della salute dei cittadini, riteniamo fermamente che il Comune di Giovinazzo abbia l’obbligo giuridico e morale di costituirsi parte civile nel procedimento penale». Quello che Pva chiede è che si dia un segnale forte.

«Non è solo per una questione meramente economica o risarcitoria - conclude la nota del movimento politico – Non possiamo più consentire a nessuno di sfregiare la salute dell’ambiente e dei Giovinazzesi o di sottometterle a logiche economiche o commerciali. È doveroso che nell'aula di Tribunale in cui si celebrerà il processo arrivi chiara la voce di tutti quei cittadini che per decenni hanno subito un così grande scempio ambientale e che ora attendono soltanto di veder finalmente bonificato quel sito, con la creazione del Parco di Lama Castello per cui raccolsero migliaia di firme».