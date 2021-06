Strisce blu e multe ingiustificate

«Continua il disagio per tutti gli abbonati ai parcheggi a pagamento. Nonostante si è in regola con l'abbonamento parcheggiare sulle strisce blu sta diventando un incubo per molti cittadini». Così scrive il gruppo politico «La nostra città Giovinazzo» a proposito delle zone blu, dove la sosta a pagamento dovrebbe essere garantita anche ai residenti di quelle aree. «Anche chi è in regola con l’abbonamento – scrive il movimento politico – si è visto recapitare multe. È assurdo ricevere contravvenzioni ingiuste ed è ancora più assurdo sentirsi dire che per essere annullata la contravvenzione bisogna fare ricorso a chi di competenza.

Il comando di Polizia Locale, appena verificata che la contravvenzione è illegittima deve immediatamente, "in auto tutela", annullare la contravvenzione senza creare ulteriori disagi al cittadino». La macchina che dal primo maggio sta gestendo le soste a pagamento non appare per nulla oleata. Troppi disagi per l’utenza, sia nel richiedere i permessi, sia per far valere le proprie ragioni nel caso in cui ci siano sviste e disservizi. Stanno diventando troppe le segnalazioni per quelle che per molti sono vessazioni di cui poter fare a meno.

«Un paese allo sbando – conclude il gruppo politico - con una incapace e inetta amministrazione capace solo di perseguitare e colpire i cittadini con multe ingiuste e illegittime. Arroganza, superficialità, stanno superando ogni limite. I cittadini sono stanchi di subire in silenzio. Difendiamo la nostra dignità di cittadini. Tutti coloro che hanno ricevuto la contravvenzione ingiusta, si rechino al comando di Polizia Municipale. Lì troveranno il responsabile del servizio che dovrà provvedere ad annullare la multa in auto tutela».