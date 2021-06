«Ma cosa guardano al Comune quando scelgono i dirigenti?»

Se a Primavera Alternativa, come abbiamo riportato in altro articolo, la nomina del nuovo dirigente dell’Ufficio tecnico comunale ha suscitato qualche perplessità, per il Comitato per la salute pubblica, la vicenda ha contorni ancora più pesanti. Quella nomina è ricaduta su un professionista che non avrebbe competenze adeguate. «Un ingegnere, un funzionario tecnico – come scrive il Comitato – assai specializzato in campi e settori completamente diversi da quelli richiesti».

Commissioni per pubblici spettacoli, impianti di pubblica illuminazione, reti fognarie, impianti semaforici e di videosorveglianza, manutenzione e costruzione di reti radio. Di questo si è occupato Antonio Gallucci, come dimostra il suo curriculum, che, come scrive il Comitato, «è pubblico e ampiamente disponibile alla lettura». C’è stato sicuramente un nucleo valutativo che ha «suggerito» la scelta del professionista tra diversi candidati e i loro curricula. «Cosa ha letto quel nucleo valutativo? – chiede il Comitato - E’ scritto agli atti che ha considerato “particolarmente rilevante l’esperienza maturata”, ma in quale campo? A Giovinazzo non abbiamo particolari esigenze per nuovi impianti semaforici o nuove telecamere di sorveglianza. Dovrebbe invece essere l’urbanistica, che per lunghissimo tempo è stata trascurata dagli attuali amministratori, e che sarà al centro delle attenzioni nei prossimi mesi e anni».

Quelle scelte vitali da cui dipende il futuro della città, che il settore «Gestione del territorio» dovrebbe governare al meglio e per il quale risultano esserci state candidature qualificate. «Evidentemente – conclude il Comitato – non si è tenuto conto delle specifiche qualità professionali. Ancora una volta si conferma un vecchio vizio riconducibile alle frequentazioni baresi. Frequentazioni che continuano ad avere un peso ancora troppo pesante».