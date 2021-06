La nomina del dirigente del terzo settore lascia perplessa Pva

Arriva da Bari il nuovo dirigente dell’Ufficio tecnico comunale. La scelta dell’amministrazione comunale, in quanto si tratta di affidamento d’incarico fiduciario, è ricaduta sull’ingegnere Antonio Gallucci, che potrà godere di un rapporto a tempo pieno ma fino a fine maggio del 2024. Una scelta, quella operata che trova i saluti di Primavera Alternativa, ma che al gruppo politico lascia quanto meno dei dubbi.

«La scelta dell’ing. Gallucci, un funzionario tecnico del Comune di Bari - scrive in un comunicato Pva – è basata su una precisa volontà politica. È bene però che la cittadinanza sappia che non si è trattato di una scelta di merito voluta dall’amministrazione Depalma – Sollecito, ma nel solco di quelle nomine fiduciarie che portarono alla nomina dell’ex assessore Sannicandro e del dirigente Trematore. Ancora una volta le sorti dell’urbanistica giovinazzese sono lasciate nelle mani degli “amici baresi” a cui i nostri amministratori non sanno rinunciare».

Quello su cui Pva vuole mettere il dito è la decisione di escludere i tecnici giovinazzesi da un coì delicato incarico. «Nella lista da cui è stato scelto il nuovo dirigente - si legge nella nota diffusa – figuravano ben tre funzionari giovinazzesi, uno dei quali già in servizio nel nostro comune. Per questo la scelta ci lascia perplessi. Perché gli esclusi conoscono bene la realtà giovinazzese, conoscono i punti deboli e quelli di forza, le problematiche della città sia dal punto di vista urbanistico che per i lavori pubblici. Conoscono anche i professionisti locali con cui il dirigente deve ogni giorno interfacciarsi». Secondo Pva la scelta di affidare l’incarico di dirigente del terzo settore a un ingegnere che viene da fuori, mortifica le professionalità locali.

«È una scelta – conclude la nota con una punta di amara ironia – particolarmente “significativa” e “impattante” in una fase storica in cui si stanno decidendo le sorti della nostra città con il nuovo Piano urbanistico generale. Nemo propheta in patria».