La politica delle occasioni perse

È uno sguardo a tutto tondo quello che il «Comitato per la salute pubblica» dà sulle questioni politiche nazionali e locali. Su quella Italia che sarebbe dovuta uscire migliore dalla pandemia, ma che invece pare abbia imboccato una brutta china, se mai un anno e mezzo fa la situazione generale non fosse stata analoga, ma che adesso, nonostante le mille promesse, per il rilancio o come si dice di questi tempi, per la «resilienza», appaiono più slogan che altro.

E che la brutta china sia imboccata lo dimostrano quegli ampi settori della politica, sempre pronti a proferire loro ricette, ma che non hanno nulla di concreto, ma anche la magistratura, che con gli scandali degli ultimi tempi, fanno venir meno nel comune sentire, quel senso di giustizia che dovrebbe essere alla base della convivenza civile e il rispetto delle norme.

Giovinazzo non sfugge a quello che offre il panorama nazionale e regionale. Slogan, provvedimenti «spot» intenzioni che non si sa quale base abbiano, che diventano l’asse portante della politica locale. Un esempio? Lo spettacolo andato in onda nell’ultimo consiglio comunale. «Un presidente del Consiglio – scrive il Comitato - che non si riconosce nella sua maggioranza e a sua volta pubblicamente sfiduciato dai suoi forse ex alleati, che continua a dirigere, come se nulla fosse, la massima assise cittadina. Il tutto in un assordante e inspiegabile silenzio generale. Spettatrici le opposizioni. Mentre si presentano già nuove formazioni politiche e si disfano e ricompongono equilibri politici e sociali».

Ma nel frattempo a nessuno pare interessare che il 42percento dei giovani laureati pugliesi è costretto a emigrare per trovare occupazione, che un numero crescente di studenti è costretto dalle spese troppo alte ad abbandonare gli studi. Mancano piani per la piena occupazione, mancano politiche che possano favorire la nascita e la crescita delle imprese. Questo vale soprattutto per tutto il Sud. E a Giovinazzo? Esistono politiche che possano aiutare la città a crescere? Il turismo, si direbbe, lo abbiamo sentito dire in ogni dove in ogni momento, in ogni campagna elettorale. Ma quale? Quello dei selfie davanti a una persiana? Su questo punto il dibattito è stato acceso e le polemiche anche. O quello dei chioschi per la vendita di bibite e qualche alimento? Anche qui si sono sprecati fiumi di parole. Ma poi?

«Il turismo del chiosco e del selfie – scrive il Comitato – ma qualcuno ricorda la Zes, la zona economica speciale Adriatica?», la Zes, quella per cui il comune di Giovinazzo non ha fatto nulla per entrarci anche se i progetti regionali la inserivano. Quella che avrebbe potuto portare sviluppo e occupazione stabile, e forse trattenere qualche laureato. «E guardate anche cosa si dice, o meglio, non si dice nel Dpp che Depalma e soci hanno fatto approntare per il nuovo Piano urbanistico generale. Ci apprestiamo a divenire un buco nero nell’intera area metropolitana barese. Nel silenzio unanime di tutte le forze politiche cittadine che però sono iperattive a cerare sigle, alleanze, formazioni per la prossima campagna elettorale, senza però contenuti e legami sociali. Quale sarà il risultato di questa dilagante mancanza di dibattito e confronto?».

Il Comitato per la salute pubblica vorrebbe tornare ad organizzare incontri e dibattiti sui tempi della politica a 360 gradi. «Appena possibile – scrive – nel nostro piccolo torneremo in diretta alla ricerca del dialogo e del confronto, di firme, impegni e pareri. Silenzio e inattività non fanno bene a nessuno».