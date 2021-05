L’urbanistica secondo Primavera Alternativa

Torna questa sera alle 19,30, «PrimaVera in Diretta» il talk show ideato dal movimento politico per raggiungere i cittadini giovinazzesi anche in tempi di pandemia. In questo appuntamento, si parlerà di urbanistica. Come è noto, di recente il consiglio comunale ha adottato il Dpp, il documento programmatico che è propedeutico all’approvazione del Pug il piano urbanistico generale.

Uno strumento che, come aveva dichiarato il sindaco Tommaso Depalma, è destinato a cambiare il volto della città. Un punto di vista che non sembra essere condiviso dalle opposizioni e su cui Pva vuole dire la sua. Lo farà facendosi aiutare dal Professor Carlo Rocco Ferrari, che tra le alte cose, ha progettato con il suo studio di architettura la riqualificazione urbana del Lungomare Esercito Italiano. Un ospite d’eccezione che dialogherà con Daniele de Gennaro, lasciando aperta la rete agli interventi del pubblico. La diretta streaming sarà trasmessa sulla pagina facebook di Primavera alternativa.