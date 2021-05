Verso le elezioni della primavera prossima è già tempo di alleanze e programmi

Il progetto politico si espande con nuove adesioni. E «OfficinaGiovinazzo22» ringrazia. «Lo avevamo promesso sin da subito ai nostri concittadini – si legge in un loro comunicato – Il nostro sarà un cantiere politico inclusivo e aperto a tutti i movimenti, i partiti, le associazioni che intendono programmare il futuro di Giovinazzo in discontinuità col recente passato. È con questo spirito che diamo un caloroso benvenuto al nuovo gruppo "Giovinazzo al Centro". Ringraziamo Mimmo Arcieri, Andrea Caccavo e il loro costituendo direttivo per la decisa, tempestiva e trasparente scelta di campo: una piacevole rarità di questi tempi».

Il neonato gruppo politico va ad unirsi a Primavera Alternativa, Partito Democratico, Sinistra Italiana, Articolo 1 e La nostra città Giovinazzo. «Il fatto che sempre più movimenti scelgano di aderire al progetto politico di OfficinaGiovinazzo22 in vista delle elezioni comunali 2022 – si legge ancora nel comunicato - ci riempie di orgoglio, ma allo stesso tempo ci carica di responsabilità. L'obiettivo resta sempre lo stesso: “riparare”, come si fa nelle migliori officine, e "reinventare" questo nostro meraviglioso paese, tutti insieme, mettendo da parte improvvisazione, egoismi, personalismi e rancori, scegliendo la programmazione, la condivisione e un ritrovato spirito di collettività». La meta è quella delle elezioni amministrative della prossima primavera, nel frattempo, per i gruppi politici alternativi all’attuale compagine di governo cittadino, è tempo di programmi. Le alleanze sembrano essere cosa fatta, potranno