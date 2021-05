Convocato il consiglio comunale. Nessuna traccia del dissenso tra il presidente e la maggioranza

Torna, il 20 maggio, il consiglio comunale. Dopo diversi mesi torna in presenza, ma senza pubblico, come vogliono le norme di contrasto alla pandemia in corso. Pochi punti all’ordine del giorno, la metà dei quali riguardano debiti fuori bilancio, per il resto tutto usuale. Eppure da più parti ci si aspettava qualche scossone viste le dichiarazioni rilasciate a mezzo stampa e attraverso comunicati, di ipotetici diverbi all’interno della maggioranza. Di prese di posizione a seguito dei malcontenti palesati prima di tutto dal presidente del consiglio comunale, Alfonso Arbore e dalla presa di posizione di altre parti della maggioranza che chiedevano allo stesso presidente del consiglio di assumere le dovute conseguenze alle sue dichiarazioni.

In pratica ne chiedevano le dimissioni dal ruolo istituzionale. E invece tra i punti all’ordine del giorno non figurano dichiarazioni da rilasciare, non c’è alcuna proposta ufficiale di sfiducia al presidente, non c’è nulla che faccia intendere di una qualsiasi discussione pubblica nel merito delle dichiarazioni rilasciate solo qualche giorno fa dalle parti in causa. Anzi, come sottolinea il Comitato per la salute pubblica, nonostante le dichiarazioni e le repliche, «Arbore ha firmato imperterrito la convocazione del consiglio comunale, senza porre all’ordine del giorno lo scabroso problema delle soste a pagamento, tema su cui il presidente si era espresso volendolo portare alla discussione nella massima assise cittadina. Nemmeno l’onore delle armi si è concesso».

Se è vero che «la crisi non è più latente» come lo stesso Arbore aveva dichiarato, questioni come quelli della casa di riposo e i tanti capitoli aperti e frutto del dissenso sembrano improvvisamente scomparire dalla discussione politica. Forse perché non è il caso, in consiglio comunale, e quindi di fronte alla città parlare del mancato rispetto delle regole quelle che sono «dovute» ad alcuni, negate ad altri. Do fondo c’è evidentemente la necessità di sopravvivere. Per dirla con il Comitato «primum vivere, anzi sopravvivere. Senza vergogna».