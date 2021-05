Nasce «Giovinazzo al centro», formazione politica che vuole concorrere per l’alternativa

Le prossime elezioni amministrative non sono poi così lontane come appaiono. Ancora un anno e la bagarre elettorale entrerà nel vivo. Nel frattempo la politica locale si muove. Si formano gruppi e movimenti con chiaro intento di concorrere per il prossimo consiglio comunale. E in questo frangente nasce ufficialmente «Giovinazzo al centro», un movimento politico che si ispira ai valori centristi e democratici, formato da «volenterosi- come si legge in un comunicato stampa – che hanno nominato come portavoce Giacomo (Mimmo) Arcieri e Andrea Caccavo».

La rotta, che il movimento politico vuole tenere, è affidata alle dichiarazioni9 di Arcieri. «L’obiettivo del nostro movimento – ha detto - è quello di diventare subito protagonista nel nostro territorio, dove ci proponiamo di attuare un’azione seria e capillare di insediamento e di coinvolgimento di quella società civile che sinora è rimasta ai margini della vita politica ed amministrativa e le cui istanze ed esigenze sono state sistematicamente ignorate». Netta e decisa è la scelta di campo: «Giovinazzo al centro» aderisce a «OfficinaGiovinazzo22», il laboratorio politico che riunisce le forze del centrosinistra locale e delle formazioni centriste che non si riconoscono i altri soggetti politici a cominciare da quelli attualmente alla guida della città. «Aderiremo convintamente e con entusiasmo – ha dichiarato Arcieri - Si tratta di un progetto politico – programmatico chiaro e partecipato, in cui contiamo di portare il nostro contributo nell’interesse dei Giovinazzesi, affinché all’improvvisazione i questi ultimi anni si sostituisca la programmazione e la competenza».

L’organigramma della neonata formazione politica, sarà reso noto a breve attraverso la pagina facebook attualmente in costruzione. «Il movimento – conclude il comunicato – intende essere strumento di riflessione pubblica sui principali nodi della nostra cittadina, con particolare attenzione alla innovazione ed alla modernizzazione delle attività produttive, del commercio, delle politiche giovanili e del turismo».