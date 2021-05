Non c’è più comunità d’intenti tra Arbore e l’amministrazione Depalma

«Prendiamo atto che il gruppo politico Sud al Centro-Terre di Giovinazzo, che fa capo al Presidente del Consiglio Comunale Alfonso Arbore, sia giunto alla conclusione che non si può “consentire agibilità politica a soggetti” il cui operato è dannoso per la nostra città. Che “i contrasti personali” tra le forze politiche che sostengono l’amministrazione Depalma-Sollecito-Iannone “nulla hanno di politico e nulla hanno in comune con lo sviluppo economico, culturale e sociale della Città”. Che“i continui rimpasti hanno condizionato l'attività amministrativa”, per di più nel periodo più difficile della recente storia cittadina. Che “poco è stato fatto per il martoriato settore del commercio” e che “scarsa è stata l'attenzione dell'amministrazione verso i lavoratori del settore”». Così si legge in una nota diffusa da Primavera Alternativa che riporta quanto dichiarato dalle due formazioni politiche che hanno appoggiato l’amministrazione Depalma non solo in questa legislatura. Dichiarazioni che nei giorni scorsi sono state diffuse anche a mezzo stampa e a cui i partiti di maggioranza rimasti fedeli a Depalma hanno risposto chiedendo, sempre a mezzo stampa, al presidente Arbore di trarre le dovute conclusioni. In pratica ne chiedono le dimissioni dal suo ruolo istituzionale.

«Del resto – scrive Pva - come non concordare. Lo sfacelo amministrativo è sotto gli occhi di tutti i Giovinazzesi. Settori nevralgici come il Comando di Polizia Municipale e l’Ufficio Tecnico sono da mesi senza guida; la Città è tappezzata da parcheggi a pagamento, attivi sino alle ore 24 e quindi addirittura oltre il termine del coprifuoco; la casa di riposo è un cantiere abbandonato a se stesso da anni; non c’è nessuna concertazione con le attività produttive. A regnare sovrana c’è solo la propaganda e gli annunci di ciò che sarà, ma che mai si concretizzano». Concordando con le dichiarazioni di Arbore, Pva ritiene che il Presidente del Consiglio comunale debba fare chiarezza.

«È un atto doveroso verso i Giovinazzesi – si legge nella nota - Il gruppo politico Sud al Centro-Terre di Giovinazzo deve dare seguito a questa presa di coscienza, facendo nomi e cognomi dei consiglieri di maggioranza a cui non deve essere “consentita l’agibilità politica” e spiegando ai cittadini quali siano le ragioni dei “contrasti personali” in atto nella maggioranza. E soprattutto, abbia il coraggio e la coerenza di non essere più “politicamente complice” con il triumvirato Depalma-Sollecito-Iannone». Ma ci sono anche i consiglieri di maggioranza che hanno firmato il documento con il quale è chiesto ad Arbore di assumere le decisioni consequenziali. «È il consueto “bullismo istituzionale” – scrive Pva – Chiedono ad Arbore di dimettersi perché “il ruolo gli è stato riconosciuto dall’attuale maggioranza”, dimenticando che il Presidente del Consiglio è una figura istituzionale “super partes” e neutrale che, come recita lo Statuto, deve garantire il rispetto delle norme di legge, ed in particolar modo di quelle riferite alla tutela delle prerogative delle Opposizioni». Dimissioni dal ruolo, quello chiesto dai partiti di maggioranza, ma di rimanere in maggioranza.

«È un bel modo di intendere il valore della coerenza – conclude la nota di Pva - pretendono le dimissioni dal Presidente del Consiglio, ma si guardano bene da chiedergli di uscire anche dalla maggioranza in Consiglio comunale. E mentre litigano tra di loro, mentre la città è in ginocchio».