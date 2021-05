Dai decreti «Sostegni» e «Rilanci» 4 milioni di euro per la ceramica artistica e tradizionale

Il comparto dell’artigiano è quello che sta pagando di più il conto della crisi epidemiologica. Sono molte le imprese artigiane che in questi ultimi mesi hanno dovuto chiudere i battenti, non reggendo ai costi di gestione e alla mancanza di introiti. Lo ribadisce l’onorevole Francesca Galizia che dallo scorso dicembre ha deciso di aderire all’intergruppo parlamentare per le città della ceramica artistica e tradizionale, un settore dell’artigianato che coinvolge numerose città pugliesi.

«La crisi del settore – scrive la deputata - parte da lontano e oggi, con un’emergenza sanitaria ed economica in corso, diventava ancora più importante e urgente intervenire per impedire la chiusura di ulteriori attività artigianali, alcune delle quali figurano produttrici di manufatti di grande valenza artistica e, dunque, tra i tratti identitari e storico-culturali più forti dei nostri territori». Il lavoro dell’integruppo a cui ha partecipato la Galizia, ha sortito alcuni effetti. A cominciare da un incremento del fondo economico destinato a tutto il comparto.



«Non ci resta ora che attendere il passaggio del provvedimento alla Camera ha concluso l’onorevole - per rendere disponibili le risorse e avere così un’occasione in più per sostenere e potenziare il nostro comparto artigianale».