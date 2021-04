Ex Marmi Barbone: il consiglio comunale all’unanimità sostiene la proposta progettuale

L’impegno è di tutto il consiglio comunale. Dare vita ad azioni che possano incidere positivamente sulla realizzazione della struttura turistico ricettiva in area ex Marmi Barbone è una volontà sancita dalla delibera di consiglio comunale approvata ieri sera. La «Blu Turism», la società che ha presentato il progetto della trasformazione di un’area degradata in un centro turistico capace di dare occupazione a 60 persone, si è vista rigettare la sua proposta dal comitato regionale per la Via, la valutazione di impatto ambientale. Perché secondo il documento prodotto, il progetto è impattante negativamente sul territorio, ma soprattutto perché non da rassicurazioni per via delle fondazioni che non sarebbero adeguate alla struttura così come è stata progettata.

La «Blu Turism», dal canto suo, aveva ottenuto le autorizzazioni da tutti gli altri enti preposti. La Via gli era stata richiesta solo per quello che si potrebbe definire un procedimento di carattere burocratico legato alla concessione di un finanziamento a fondo perduto accreditato dalla società proponente. Un passaggio in più che è diventato un ostacolo in apparenza insormontabile, che ha visto la società far ricorso al Tar, e che con la delibera approvata all’unanimità dal consiglio comunale, vedrà l’amministrazione comunale al fianco della «Blu Turism». Un ricorso che fa forza sui lavori già cominciati per la bonifica della struttura, sono stati già asportati e smaltiti 13mila metri quadri di amianto, e su quei oltre 4milioni di euro, su un totale di 9milioni di euro previsti per l’investimento, che la Regione ha già accordato ai proponenti.