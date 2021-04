Depalma: «Dateci i soldi per bonificare l’area dell’ex siderurgico»

Solleciti, rinvii, proroghe. La bonifica dei suoli e dei capannoni all’interno delle ex Acciaierie e Ferriere Pugliesi non è mai partita. Più volte il sindaco Tommaso Depalma ha intimato i proprietari dei suoli e dei manufatti di procedere con le opere di bonifica dagli elementi inquinanti individuati dai carotaggi effettuati nelle parti di competenza comunale. Annunciando anche di voler procedere alla messa in sicurezza a danno degli stessi proprietari. Nulla di fatto fino ad oggi. Adesso il sindaco ha scritto alla Regione e alla Città Metropolitana, ma anche ai proprietari dei suoli, chiedendo ai due Enti di attivarsi per trovare le ingenti risorse necessarie affinché «il Comune di Giovinazzo, in sostituzione dei privati, e conseguentemente in danno agli stessi, intervenga per risolvere il problema, considerato che l’area, oltre a costituire un importante detrattore paesaggistico, è confinante con zone abitate».

«Non vuole essere un atto ostile verso la proprietà – ha dichiarato Depalma - ma una definizione puntuale di un percorso tracciato da attivare nel caso in cui i proprietari continueranno a non brillare per determinazione, tempestività ed efficacia degli interventi. Detto ciò, noi ci auguriamo che i proprietari prendano coscienza di avere un vincolo formale per la bonifica e per il rilancio di quell’area, oltre a un dovere morale verso la città. Ma, nel caso in cui dovessero continuare a traccheggiare, noi procederemo nelle modalità che si renderanno disponibili per sostituirci ai proprietari e poi chiedere loro quanto dovuto».