Contributi economici per il settore agroalimentare: le domande fino al 28 maggio

Fino al prossimo 28 maggio prossimo, sarà possibile richiedere contributi a fondo perduto a favore delle imprese e delle partite Iva colpite dalle conseguenze economiche dell’emergenza epidemiologica «Covid-19». Lo fa sapere l’onorevole Francesca Galizia attraverso una nota. «Per ottenere il sostegno economico – scrive la deputata – sono necessari due requisiti: il primo l’aver conseguito nel 2019 ricavi o compensi non superiori ai 10milioni di euro, il secondo l’aver registrato nel 2020 un calo mensile medio del fatturato e dei corrispettivi di almeno il 30 percento rispetto all’ano precedente».

Le misure di sostegno sono disponibili, alle stesse condizioni, anche per il settore agroalimentare. «È un settore fortemente provato dalla crisi economica in questo periodo pandemico – scrive ancora Galizia – Le oltre 260mila aziende agroalimentari possono fare richiesta ai fondi previsti dal Decreto sostegni. È un passo avanti a supporto di un settore strategico sul quale occorre investire in maniera efficace e poderosa se si vuole realizzare una forte ripresa economica italiana».

Le previsioni di Galizia sono quelle di una ripresa significativa della crescita produttiva del settore, che potrà offrire milioni di post di lavoro che si creeranno grazie alla «rivoluzione verde» auspicata dal Movimento 5 Stelle e non solo, sostenuta dal Recovery Plan. «Il comparto agroalimentare – continua Galizia – rappresenta un’eccellenza del “made in Italy”. Per assicurarsi uno sviluppo dinamico e progressivo, dovrà passare attraverso la valorizzazione di due condizioni fondamentali: una filiera sostenibile e una economia circolare virtuosa».

Come fa sapere la parlamentare, il Ministro per le politiche agricole, alimentari e forestali, Stefano Patuanelli «insieme alle commissioni parlamentari di competenza sta portano avanti un ottimo lavoro sul Recovery Found, con la consapevolezza che si dovrà investire non solo per far fronte all’emergenza pandemica, ma anche sull’avvio di un vero e proprio piano di rilancio del settore sul lungo periodo».