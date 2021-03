Primavera Alternativa a tutto tondo sull’amministrazione Depalma

«Siamo disposti ad accettare tutta la propaganda del sindaco Tommaso Depalma, perché sappiamo che le opere pubbliche finanziate e realizzate da enti terzi giungono a termine, quelle che rimangono in capo al comune invece si fermano, diventano opere fantasma». Così ha affermato Daniele de Gennaro nel corso di quella sorta di talk show organizzato per comunicare con la città.

L’incontro, organizzato in streaming, ha visto fare da «anchorman» Michele Aniello. I suoi interlocutori, oltre a de Gennaro, le consigliere comunali di Primavera Alternativa Nunzia Fiorentino e Sabrina Mastroviti. A loro il compito di raccontare, dal loro punto di vista, lo stato dell’arte a Giovinazzo sulle politiche amministrative dell'amministrazione Depalma. Tornando sui «cantieri fantasma», de Gennaro ha preso ad esempio gli annunci del primo cittadino sull’apertura del cantiere della casa della salute e sulla rigenerazione del piazzale antistante la stazione ferroviaria. «Sono opere pensate progettate e finanziate da altri enti – ha detto – per questo siamo sicuri che saranno portate a termine. Lo stesso non si può dire delle opere progettate e finanziate con denaro pubblico dalla nostra amministrazione. Esempi? La casa di riposo, su cui avevamo espresso dubbi sin dall’inizio della presentazione del progetto. Ad oggi è stata spesa circa la metà dei soldi stanziati e le opere, ormai ferme, con un appalto da riassegnare, realizzate per un quarto o poco più. Possiamo poi aggiungere la ristrutturazione del palazzetto dello sport di via De Ceglie. Opere mai iniziate».

Non ci sono solo le opere pubbliche nelle esternazioni di Primavera Alternativa, c’è anche qualche «problemino» messo in luce da Nunzia Fiorentino, negli uffici comunali. A partire dalla nomina del nuovo comandante della Polizia Locale. «Vista la scadenza del mandato dell’attuale comandante Ivano Marzano non c’è traccia di una nuova nomina – ha affermato Fiorentino – Era stato annunciato l’arrivo di un comandante donna, subito dopo tuto è svanito. A un giorno dalla scadenza del mandato a Marzano, non sappiamo ancora chi reggerà il corpo di Polizia Locale». Ma non finisce qui. C’è un’altra vicenda che, per come è stata raccontata, ha del grottesco. «Dall’albo pretorio apprendiamo di un dipendente comunale che ha mosso vertenza nei confronti del Comune – ha spiegato Fiorentino – Nella delibera con cui si affida l’incarico a un professionista a difendere l’Ente, non è specificato il nome e cognome di chi ha promosso la vertenza. Non sono indicate neanche le iniziali. Le nostre supposizioni sono che il ricorrente sia la stessa persona che solo un mese fa ha ricevuto la benemerenza dal suo datore di lavoro, il Comune appunto, e che oggi rivendita spettanze che non gli sarebbero state corrisposte».

Ma per Primavera Alternativa, la battaglia identitaria per il movimento politico è quella ambientale. In particolare la discarica di San Pietro Pago e tutto quanto sta succedendo intorno ad essa. «Siamo stati accusati di aver procurato allarme – ha detto Sabrina Mastroviti – di aver sopravvalutato quello che sta succedendo intorno e dentro la discarica. Ma i fatti ancora oggi ci dicono che invece c’è stata sottovalutazione dei nostri amministratori a riguardo del problema percolato, che tracima, che invade i campi attigui al sito, che sta inquinando la falda. Siamo accusati, con i nostri esposti e denunce, di mettere sabbia negli ingranaggi, in verità quegli esposti e quelle denunce sono olio negli ingranaggi, se è vero come è vero, che la magistratura ha posto sotto sequestro parte del sito, che è stato imposto all’ufficio tecnico di verificare la fuoriuscita del percolato, che d’urgenza sono state aspirate 310 tonnellate di liquido. Tanto è vero che stasera in Consiglio comunale discuteremo anche di questo, del debito fuori bilancio che servirà a pagare le decine di viaggi che le cisterne hanno fatto per trasportare via il percolato».