La delegazione dei sindaci per il «Recovery sud» ha incontrato il Ministro Carfagna

Come già annunciato l’incontro del Ministro per il Sud Mara Carfagna e la delegazione dei sindaci della rete «Recovery Sud» guidata dal primo cittadino di Acquaviva delle Fonti, Davide Carlucci, è avvenuto. Ieri mattina l’incontro a Roma, in cui si è discusso delle misure economiche da destinare al meridione d’Italia con il Piano nazionale di rinascita e resilienza, attraverso una serie di proposte che il Ministro Carfagna ha fatto sue, dando la propria disponibilità a farsi portavoce degli oltre 400 sindaci che hanno aderito alla rete, tra questi anche il sindaco di Giovinazzo, Tommaso Depalma.

La Carfagna ha anche annunciato la creazione, da parte del Consiglio dei Ministri, di un «Capitolo sud», un fondo che potrà contare su 150miliardi di euro sommando tutti i tipi di finanziamenti europei che saranno a disposizione. Da parte loro i sindaci insistono sulla necessità di superare i 2800 progettisti annunciati da inserire nelle piante organiche delle città meridionali. Il loro obiettivo è quello di aggiungerne 5mila, possibilmente da reclutare tra i giovani meridionali che abbiano maturano già significative esperienze all’estero o in altre aree d’Italia. Un ritorno auspicato di quei «cervelli in fuga» che negli anni hanno impoverito il sud dal punto di vista delle professionalità, dell’innovazione, delle idee.

I sindaci chiedono anche a quota degli investimenti che lo Stato dovrà fare per il sud con il Piano nazionale, si attesti tra il 68 e il 70percento delle risorse disponibili. E per dare più forza alle loro proposte, i sindaci hanno scritto al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e al Presidente del Consiglio Mario Draghi, perché vigilino sul rispetto dei vincoli europei.