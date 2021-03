«Primavera in diretta» le comunicazione del movimento in streaming

La forma scelta è quella del talk show, l’intento è quello di fare il punto su quanto sta succedendo nella vita amministrativa e politica di Giovinazzo. È questa la scelta che Primavera Alternativa ha fatto per comunicare con la città in tempi di pandemia. «Primavera in diretta» è il titolo scelto per l’incontro in streaming che si terrà questa sera alle 19,30 attraverso la pagina facebook del movimento politico (www.facebook.com/primaveralternativa).

«PrimaVera Alternativa – si legge in un loro comunicato – non si è mai fermata. Anche se non possiamo essere con voi nelle piazze, vogliamo continuare a raccontarvi il nostro impegno e ciò che accade nella nostra città». Pva offre anche la possibilità di interagire tramite i commenti live, porre domande e chiedere chiarimenti. «Vogliamo tenervi sempre aggiornati e informati»,– la conclusione.