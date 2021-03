L’amministrazione comunale incontra il mondo dello sport giovinazzese

Capire quali sono le problematiche e le criticità che il mondo dello sport giovinazzese sta vivendo in questo lungo periodo caratterizzato dalla pandemia da Covid 19. È questo il tema che il sindaco Tommaso Depalma e l’assessore allo sport Gaetano Depalo vogliono affrontare con le società sportive. L’incontro avverrà questo pomeriggio alle 17 attraverso le piattaforme internet, viste le restrizioni e le misure urgenti di limitazione imposte. Il riferimento, per poter partecipare all’incontro, è necessaria la registrazione, è il presidente della consulta cittadina per lo sport, Gaetano Illuzzi che risponde al numero di telefono 349.291.96.39.