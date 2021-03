Disponibili oltre 11milioni di ero per la messa in sicurezza dei viadotti

Sono a disposizione di aree metropolitane e province di tutta Italia, un miliardo e 150milioni di euro per la manutenzione straordinaria di ponti e viadotti. Lo stanziamento è relativo al triennio 2021 – 2023. Nella ripartizione delle somme disponibili, alla città metropolitana di Bari, come fa sapere la deputata Francesca Galizia, sono assegnati 3,5 milioni di euro per l’anno in corso e altrettanti per il 2023. Per il prossimo anno lo stanziamento è di 4,5 milioni di euro. «Il Movimento 5 Stelle – ha dichiarato l’onorevole - lavora per mettere al primo posto le infrastrutture esistenti e aumentare la loro sicurezza a beneficio di tutti i cittadini».

Come la deputata afferma, si tratta di una grande opera di manutenzione, prioritaria per il Paese. Alle somme stanziate dal Governo, potrebbero aggiungersi ulteriori risorse che il Ministro dei Trasporti, Enrico Giovannini, potrebbe reperire con la nuova programmazione del Fondo di Sviluppo e Coesione. «La cifra a disposizione – ha aggiunto la Galizia - è frutto dell’intesa raggiunta tra il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile, e la Conferenza Stato-Città e Autonomie locali di concerto con il Ministero dell’Economia e Finanze. La cifra era già prevista nel decreto Agosto del Governo Conte 2. Oggi è rafforzata dalla legge di Bilancio per il 2021». Guardando al sistema Pese, le somme stanziate riguardano la manutenzione straordinaria dell’80percento della viabilità extraurbana.

Oltre alla messa in sicurezza della reste stradale italiana, l’onorevole pentastellata guarda anche alle questioni legate al lavoro. In questo caso sulla cassa integrazione in deroga e a un emendamento inserito nella legge di Bilancio 2021, presentato insieme al deputato Gianpaolo Cassese e approvato nella formulazione presentata da Ubaldo Pagano (Pd). L’emendamento stabilisce che le regioni possano impegnare le risorse ancora disponibili, nel limite della durata massima di 12 mesi, anche non continuativi, per autorizzare le prestazioni di Cassa Integrazione Guadagni in Deroga, così da portare a compimento i piani di reindustrializzazione, di recupero o di tenuta occupazionale relativi a crisi aziendali. «I lavori di squadra – ha sottolineato la Galizia - portano sempre buoni risultati. Non posso, dunque, che ringraziare in tal senso anche Leo Caroli ed il consigliere regionale Marco Galante per l’impegno e l’interesse speso a favore dei lavoratori pugliesi fortemente provati dall’emergenza economica in corso».