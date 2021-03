La rete dei sindaci per il «Recovery Sud», lunedì sarà in audizione dal Ministro Carfagna

«Prevedere un piano straordinario di assunzioni. Superare in maniera significativa la quota del 34 percento del Recovery al Mezzogiorno. Determinare subito i livelli essenziali delle prestazioni». Sono alcuni dei punti programmatici richiesti dalla rete dei sindaci «Recovery Sud» con un documento presentato alla Commissione Affari Istituzionali della Camera, presieduta dall’onorevole Giuseppe Brescia, che ha approvato come “rilievi” al «Piano nazionale di ripresa e resilienza». «È un segnale importante – ha commentato l’associazione dei comuni di cui fa parte Giovinazzo e che raggruppa oltre 300 sindaci di tutto il meridione – Per questo ringraziamo il presidente Brescia e la relatrice Vittoria Boldino per la sensibilità e l’attenzione nei confronti della nostra battaglia che ha per obiettivo il “divario zero” tra le regioni del nord e quelle del sud».

Nel documento licenziato dalla Commissione e che adesso dovrà passare al vaglio del Parlamento, compaiono alcuni passaggi ispirati proprio dalle rete dei sindaci. A cominciare dalla «necessità di attuare un programma straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale altamente qualificato, attraverso procedure concorsuali snelle e veloci, destinato alle amministrazioni coinvolte e prendendo in considerazione gli squilibri territoriali esistenti, in particolare nel Meridione». Personale qualificato che sia in grado di programmare, progettare, immaginare uno sviluppo da protagonisti dei territori.

Per questo «Recovery Sud» chiede la «semplificazione degli adempimenti burocratici indispensabile per l’assegnazione delle risorse, anche attraverso la previsione di forme dirette di negoziazione con gli enti locali». Per una maggiore coesione sociale e territoriale che ha bisogno di applicare con eventuali aggiustamenti i criteri di ripartizione delle risorse. «Superando – afferma la rete dei sindaci – in maniera significativa la quota del 34 percento destinata al Mezzogiorno, e non considerando le risorse già stanziate». I sindaci chiedono garanzie sul concreto monitoraggio da parte del Parlamento per colmare i divari territoriali. A cominciare dai livelli essenziali delle prestazioni in fatto di diritti civili e sociali «che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale». Per dare ancora più forza alle richieste, lunedì prossimo il sindaco di Acquaviva delle Fonti, Davide Carlucci, insieme a una delegazione di rappresentanti delle città della rete, sarà ricevuto dal Ministro per il Sud, Mara Carfagna.