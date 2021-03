Galizia: «Soddisfazione per la nomina di Marinella Falca nel consiglio del Coni Puglia»

Esprime soddisfazione l’onorevole Francesca Galizia alla notizia della nomina di Marinella Falca a componente del consiglio direttivo le Coni Puglia. «Sono felice dell’opportunità che ha la Falca, una ginnasta che vanta già numerose vittorie importanti nella sua categoria sportiva, di entrare in un luogo decisionale così importante – scrive la deputata - E sono chiaramente orgogliosa che si tratti di una giovinazzese, giovane e donna, elementi questi ultimi che sento sempre molto miei e sui quali in sede parlamentare mi sto spendendo molto». L’onorevole Galizia approfitta per fare il punto sul «Piano nazionale di ripresa e resilienza» visto dal punto della parità di genere.

«Proprio recentemente - scrive - con il voto favorevole al parere sul “Piano nazionale” dato in commissione Politiche Ue dove sono capogruppo, abbiamo compiuto un passo importante su tre sfide trasversali: giovani, parità di genere e Sud. Come M5S ci siamo battuti affinché si acceleri e si investa su questi punti che reputiamo fondamentali per il rilancio del Paese. Non possiamo permettere che ci siano ancora gap territoriali e dobbiamo garantire gli stessi servizi e le stesse opportunità a tutti i cittadini. Lo sport, in particolare, è un servizio fondamentale per i cittadini. Esso è - per dirla alla Pierre De Coubertin - parte del patrimonio di ogni uomo e donna e la sua assenza non potrà mai essere compensata.



Lo ha ben compreso il nostro Presidente del Consiglio, Mario Draghi, che ha compiuto una scelta "tecnica" per un ruolo strategico del suo governo affidando l'incarico a Valentina Vezzali, una olimpionica schermitrice pluridecorata, una superesperta dello sport vissuto e praticato.

Il contributo di tecnici di rango nei luoghi istituzionali nei quali vengono prese decisioni fondamentali per il Paese non può che essere valido e utile.

Auguro, dunque, un buon lavoro alla Falca come alla Vezzali, donne che, avendo già dimostrato quanto impegno e determinazione sanno mettere in ciò che fanno, saranno, senza dubbio alcuno, risorse entrambe preziose».