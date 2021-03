L'ironia del Pd: Draghi dice si danno soldi, Depalma chiede soldi

Il Partito democratico di Giovinazzo ironizza sulle dichiarazioni del Presidente del Consiglio, Mario Draghi e contrappone quelle dichiarazioni a quanto sta succedendo a Giovinazzo in fatto di cartelle pazze. Quelle che molti contribuenti stanno ricevendo, costretti all’annoso compito di dover dimostrare, come nella maggior parte dei casi, di essere in regola con i pagamenti.

«Il Presidente Draghi - scrive il Pd - così si è espresso: “Questo è un anno in cui non si chiedono soldi, si danno soldi”. È una verità sacrosanta, una considerazione che ogni amministratore della cosa pubblica, dai piani più alti a quelli inferiori, dovrebbe fare naturalmente e mettere in pratica altrettanto spontaneamente. E invece no. A Giovinazzo, proprio in questo anno, i nostri “illuminati” amministratori hanno deciso di inviare accertamenti a pioggia, e talvolta a casaccio, con il solo scopo, diciamola tutta, di fare cassa sulla pelle già martoriata dei poveri cittadini».

Imu, Tari, sono su questi tributi che stanno arrivando gli accertamenti. Anche per gli anni in cui l’imposta sugli immobili era «riservata» solo agli alloggi di pregio. Insomma la confusione sta producendo solo lunghe attese davanti alla sede della società che si occupa della riscossione dei tributi locali. Sapremo alla fine quanto sarà il ricavato di questa massiccia operazione? Quanta evasione fiscale c’è a Giovinazzo?