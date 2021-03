Esonerata la quarta rata Tari per le utenze non domestiche

Non ci sarà da pagare la quarta rata della Tari 2020, per le utenze non domestiche. La riduzione del 15 percento della tariffa, sia nella parte fissa che in quella variabile, è stata approvata dal Consiglio comunale di settembre scorso, per attenuare le ricadute negative, sul fronte economico occupazionale, causate dalla pandemia tutt’ora in corso. Le riduzioni complessivamente hanno un valore stimato di 210mila euro che ricadranno sul bilancio comunale, senza comunque comportare aumenti di tariffa per le categorie domestiche. I contribuenti di utenza non domestiche, quindi, non vedranno recapitarsi alcun bollettino di pagamento a conguaglio della Tari dovuta per 2020.