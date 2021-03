La rete «Recovery Sud» lancia le proprie proposte, Galizia e Pignatone interrogano il Ministro

Il documento inviato dalla rete dei sindaci che si riconoscono nel «Revoery sud», è arrivato nelle mani del Ministro per il Sud, Mara Carfagna. La richiesta che gli oltre 300 primi cittadini hanno voluto riferire al Ministro, è quella di sostenere il meridione d’Italia con atti concreti per il «Piano nazionale di ricrescita e resilienza» che il Governo si appresta a varare. A Cominciare dalla assunzione di 5mila giovani progettisti, invece dei 2500 che sarebbero previsti. Tutto questo per dare un amano al Sud per crescere e essere al pari delle regioni settentrionali.

Le richieste della rete dei sindaci sono diventate anche una interrogazione che gli onorevoli Francesca Galizia e Dedalo Pignatore hanno rivolto al Ministro Carfagna. «Servirà una cabina di regia – ha affermato la deputata Galizia – per supportare gli enti locali nella gestione e nella spesa dei fondi europei. Le parole della Ministra Carfagna, ci rassicurano. Dei 209 miliardi dei fondi europei destinati all’Italia una parte considerevole dovrà necessariamente andare al Mezzogiorno, soprattutto per motivi di efficienza economica, dato che gli investimenti nel Mezzogiorno hanno un moltiplicatore più elevato e determinano impatti sull’attività produttiva dell’intero sistema nazionale.

Abbiamo un’occasione preziosa che dobbiamo cogliere fino in fondo, per riuscire a ridurre un conclamato e storico divario infrastrutturale nel nostro Paese». La conferma che al Sud sono state destinate almeno il 34 percento delle risorse previste per il Pnrr, appare acclarato. Percentuali che possono salire, grazie ai moltiplicatori, come ha confermato lo Svimez, al 48 percento per gli investimenti in agricoltura e al 50 percento per le infrastrutture e nel trasporto sostenibile e ancora l’83 percento per la cosiddetta manutenzione stradale.

«In un’ottima macroeconomica – hanno affermato Galizia e Pignatone - lavoreremo con la Sottosegretaria Dalila Nesci per aumentare queste percentuali perché il Sud rappresenta la marcia in più che serve alla rinascita del Paese. Non è più tollerabile, infatti, una disparità nei livelli essenziali delle prestazioni perché non esistono cittadini di serie A e cittadini di serie B. Se cresce il Sud, ne beneficerà tutto il Paese».