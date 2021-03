Tra decreti e ordinanze c’è solo mal di testa

La Puglia è in «zona rossa» da lunedì scorso, fino al lunedì dell’Angelo. Lo ha deciso il Ministro della Salute Roberto Speranza con il suo decreto, firmato per contenere la diffusione del virus e che riguarda, con modalità diverse, tutte le regioni italiane. Il provvedimento è entrato in vigore due giorni dopo l’ordinanza del sindaco Tommaso Depalma che impone restrizioni su tutto il territorio comunale. Ordinanza quest’ultima che sarebbe abbondantemente superata dal Decreto ministeriale. Anche il presidente della Regione Michele Emiliano e il sindaco di Bari avevano emesso provvedimenti restrittivi per la città di Bari e per la Puglia tutta, prontamente ritirati per il sopraggiungere della decisione di Speranza. Non lo ha fatto il comune di Giovinazzo che a questo punto fa sommare il Decreto all’ordinanza.

«Mentre Emiliano e Decaro hanno revocato le loro ordinanze per non complicare la vita delle persone – scrive in un comunicato il Comitato per la Salute pubblica – il sindaco di Giovinazzo, caso più unico che raro, cerca di far convivere divieti nazionali con quelli locali». Eppure nella stessa ordinanza firmata da Depalma, è scritto che «le previsioni del presente provvedimento potranno essere modificate e/o in relazione all’andamento dell’epidemia e saranno disapplicate ove confliggenti con nuove e superiori prescrizioni nazionali o regionali». Quindi l’ordinanza di Depalma decade automaticamente o non è forse necessario un atto ufficiale per adeguare le limitazioni alla «zona rosa»? In assenza dell’annullamento dell’ordinanza comunale, gli esercizi commerciali, ma anche i semplici cittadini possono andare in confusione, visto che alcuni dei punti indicato nell’atto comunale sono ancora più stringenti del decreto del Ministero.

«Fino a quando deve durare questo mal di testa per famiglie e pubblici esercizi? Dovremo arrivare fino a Pasqua? E forse solo allora, nell’uovo, potremo trovare la sorpresa di un adeguamento alle regole nazionali?».