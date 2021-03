Dal Revovery Found maggiore slancio per l’imprenditorialità al femminile

L’8 marzo è appena trascorso. Le celebrazioni per ricordare le lotte delle donne sono state, a causa della pandemia, sottotono, ma i temi sollevati sono sempre alti e forti. A cominciare da quelli che guardano alla parità di genere, sempre auspicata ma che ha davanti a se una strada ancora lunga da percorrere. Tutti dovremmo domandarci, come riferisce l’Onorevole Francesca Galizia in una nota «quanto e cosa si possa fare per supportare le donne nel loro percorso di cambiamento e affermazione».

Il cambio di passo è fondamentale. La crisi epidemiologica ha messo a nudo, ancora una volta, il divario che ancora esiste fra i generi. Il prezzo più alto in questo anno di «tempo sospeso», lo hanno pagato proprio le donne. Non solo quelle impegnate in prima linea nei reparti ospedalieri, ma anche nel campo professionale ed economico. Sono loro che più di altri hanno perso il posto di lavoro, o hanno dovuto chiudere le attività.

«Credo fortemente – ha scritto nel merito la Galizia - che sia arrivato il momento di cambiare definitivamente rotta e fare tutto il possibile perché ovunque nel mondo ed in particolare nel nostro Paese la donna possa ricevere più dignità, rispetto, attenzione, trattamento, opportunità. Dobbiamo liberare tempo per le donne e rendere possibile, tra le altre cose, lo sviluppo di un'occupazione femminile più estesa, qualificata e adeguatamente retribuita». Le risorse europee in arrivo potrebbero essere una opportunità. «Il Recovery Fund – scrive Galizia - darà un’occasione incredibile per liberare il potenziale professionale delle donne, che non dovranno essere più considerate una categoria, ma dovranno rappresentare uno strumento prezioso di cambiamento sul quale investire».

A cominciare da uno dei settori di punta della regione Puglia, l’agricoltura. «Esiste già una misura importante – conclude l’Onorevole - pensata per favorire donne imprenditrici: “Donne in Campo”. È stata rifinanziata nell’ultima Legge di Bilancio con ulteriori 15 milioni di euro. Ora, dunque, non resta che impegnarsi insieme al nuovo ministro Patuanelli in azioni che vadano a potenziarla, così da garantire alle imprenditrici agricole condizioni più vantaggiose e agevoli».