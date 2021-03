Arriva il canone unico patrimoniale per rispondere a livello locale alla crisi economica

Lo scorso consiglio comunale ha approvato i regolamenti che riguardano il canone unico patrimoniale in sostituzione della tassa di occupazione del suolo pubblico, l’imposta sulla pubblicità e il canone mercatale. Nei regolamenti anche i casi che riguardano gli esoneri, le riduzioni e gli sconti finalizzati alla ripresa economica, non previste per legge, ma indirizzati a quella ripresa economica in vista della fine, auspicata, della pandemia.

Per fare degli esempi, è stata introdotta l'esenzione dall'occupazione e dall'imposta di pubblicità a favore di contribuenti che si impegnino a svolgere gratuitamente un servizio a favore dell’Ente o abbiano offerto di fornire gratuitamente il bene mobile di supporto all’esposizione che occupa temporaneamente il suolo (baratto amministrativo); l'esenzione per le occupazioni di suolo per gradini di accesso ad unità immobiliari poste al piano o al piano rialzato dal livello stradale; le esenzioni per le occupazioni di soprasuolo realizzate da pensiline poste su passi carrai e su accessi privati di categoria catastale A.

Ancora, limitatamente all’anno 2021, al fine di favorire la ripresa economica dopo gli ingenti danni causati dall’epidemia da Covid 19, alle imprese di pubblico esercizio sono previste riduzioni ai titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico. A loro viene concessa una riduzione del 10% sulla tariffa di occupazione prevista. Sempre in relazione all’anno 2021, e al fine di favorire la ripresa economica, alle categorie di posteggi ittici e piccoli pescatori locali viene concessa una riduzione del 25 percento sul canone dove previsto.

«Queste decisioni – ha commentato il sindaco Tommaso Depalma - sono frutto di un lungo lavoro eseguito con cognizione e professionalità dai consiglieri di maggioranza al fine di proporre un regolamento completo che ha saputo rispondere alle reali esigenze dei cittadini giovinazzesi. In questo momento storico, ogni accorgimento è utile ad alleviare una situazione di crisi economica senza precedenti».