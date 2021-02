«L’amministrazione comunale è impegnata a mantenere gli equilibri ma per Giovinazzo il buio totale»

«Giri di deleghe assessorili, inevitabili dimissioni di dirigenti, atti amministrativi annullati dal Tar per errori grossolani, esclusioni da avvisi pubblici per banali errori. Non c’è solo l’emergenza sanitaria e quella economica, c’è un senso di precarietà, c’è totale confusione nell’amministrazione Depalma che è difficile vedere la luce in fondo al tunnel».

Così scrive il Partito Democratico in un comunicato attraverso il quale cerca di fotografare la situazione giovinazzese sotto diversi punti di vista. A cominciare da quello politico. «L’accozzaglia di componenti con un credo politico a seconda delle stagioni – si legge nella nota - o di estrazione politica opposta camuffata dietro liste civiche (Forza Giovinazzo l’esempio più palese), si sta manifestando in tutte le sue contraddizioni, tanto da rendere arduo per Depalma mantenere tutti sotto lo stesso tetto. E così, tutti impegnati a dirimere le beghe di palazzo, i nostri amministratori dimenticano di studiare contromosse adeguate (che non siano meri sgravi fiscali) rispetto alla pesantissima crisi che stanno attraversando settori letteralmente al collasso, quali quelli del commercio e ristorativo-alberghiero».

L’esempio che il Pd propone è quello della vicina Bitonto, dove l’amministrazione comunale ha stanziato fondi propri in favore dei commercianti. Ma la pandemia ha solo acuito le difficoltà della città. Problemi che riguardano l’urbanistica ferma da anni, luoghi della città che sono in degrado, strade al limite della praticabilità, il verde pubblico lasciato a se stesso. «L’edilizia – scrive il Pd - è ormai ferma (l’unica loro visione strategica al momento è quella di eliminare un polmone verde in città per mettere cemento su un campo da tennis nella zona Parco Scianatico). La zona ex carcere lasciata nel degrado comprese le transenne ormai lì da 10 anni, la zona Cappella fino al Pronto Soccorso in totale abbandono. Insomma, l’equilibrismo politico di taluni e la scarsa applicazione di altri nell’esercizio delle loro funzioni sta ulteriormente vessando i cittadini di Giovinazzo, che nei prossimi anni ne pagheranno il prezzo più alto».