Nessun obbligo di frequenza per gli studenti e alunni pugliesi

Nulla di nuovo dall’ultima ordinanza firmata dal presidente Michele Emiliano in fatto di scuola. Dall’8 al 20 febbraio, le modalità di frequenza degli istituti del primo e secondo ciclo di studi rimangono invariate. Lezioni in presenza per le scuole dall’infanzia alle medie, ma su base volontaria, con le istituzioni scolastiche che devono garantire la didattica a distanza per gli alunni le cui famiglie scelgono questa modalità di istruzione, forme flessibili per le scuole di secondo grado. Con il limite del 50 percento di presenze degli studenti in aula e la didattica integrata per chi vorrà seguire le lezioni da casa.

Sono queste le «misure urgenti» adottate da Emiliano per contrastare la diffusione del virus negli ambienti scolastici. Tutto invariato quindi, in attesa dei miglioramenti della curva epidemiologica, che in Puglia fa sentire i suoi effetti, tanto che il Ministero della Salute ha posto la regione ancora in zona «arancione».