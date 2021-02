Fallite le consultazioni di Fico, si va verso un governo tecnico

Sarà il Governo del Presidente. Fallite le consultazioni del Presidente della Camera, Roberto Fico, incaricato dallo stesso Presidente di trovare la quadra per un governo politico il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, ha assunto la decisione di affidare a un tecnico la formazione dell’esecutivo. «Le emergenze sanitarie, sociali ed economiche lo impongono», ha affermato Mattarella in diretta televisiva, sottolineando anche di come le elezioni anticipate giocherebbero a sfavore dell’Intero Paese. Per i tempi troppo lunghi rispetto alle emergenze che sono da affrontare subito e nel migliore dei modi, per poter discutere con celerità sia in Italia che in Europa del «Recovery Found» e dei 209 miliardi di euro messi a disposizione dall’Unione Europea. E qui l’appello di Mattarella a tutte le forze politiche presenti in Parlamento, di fare quadrato intorno a un esecutivo che «non avrà connotazione politica». Il nome scelto dal Capo dello Stato è quello di Mario Draghi, già Governatore della Banca d’Italia e presidente della Bce. Un nome «di peso» apprezzato in Europa. Salirà al Colle questa mattina, convocato dal Presidente della Repubblica, e qui dovrà decidere se accettare l’incarico.