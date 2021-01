«Ritardi inaccettabili sulla consegna dei bonus alimentari»

Un ritardo inaccettabile. Così il Partito Democratico definisce la mancata consegna dei generi di prima necessità ai cittadini in condizioni economiche precarie per via del Covid 19. Bonus alimentari finanziati dal Governo per ci il Comune ha ricevuto 150mila euro da assegnare dietro richieste formulate attraverso domande da inoltrare agli uffici comunali, ormai scadute il 30 dicembre scorso. Per sapere sulle cause di questi ritardi, il Pd ha presentato una interrogazione consiliare.

«A quasi due mesi – è scritto nelle interrogazione – non risultano assegnati i bonus alimentari. Risulta persino che nessuna pratica sia stata istruita. In altri Comuni, dalle grandi città ai centri più piccoli, i predetti buoni sono stati distribuiti. A Giovinazzo tutto tace. Anzi, si vocifera solo che questi saranno assegnati forse nelle prossime settimane».

La consegna dei buoni spesa, come ha fatto sapere il sindaco Tommaso Depalma attraverso le comunicazioni sull’andamento del contagio in città, avverrà nei prossimi giorni a cura del Ser Molfetta, ma non è stata indicata nessuna data. Per il Pd rimane «un ritardo il cui prezzo lo pagano i cittadini giovinazzesi».