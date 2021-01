Protocollata una mozione di sfiducia al sindaco Depalma dai consiglieri di opposizione

Primavera Alternativa e il Partito Democratico hanno depositato una mozione di sfiducia nei confronti del sindaco Tommaso Depalma. Un atto formale, già protocollato, che richiederà la convocazione di un apposito consiglio comunale dove tutti i componenti saranno chiamati ad esprimere il loro voto per alzata di mano.

La mozione arriva, come si legge in un comunicato stampa congiunto delle forze di opposizione, «dopo la durissima presa di posizione di “Officina Giovinazzo 22” che nei giorni scorsi aveva chiesto le dimissioni del sindaco e della sua giunta». Le ragioni della richiesta di dimissioni, trasformata in mozione di sfiducia, sono principalmente nella gestione del Terzo settore degli ultimi tre mesi. «Dopo che enti di controllo sovra-comunali (Corte dei Conti e Ispettorato per la Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri) ed il Collegio dei Revisori dei Conti – si legge nel comunicato - hanno certificato l’illegittimità e/o irregolarità dell’incarico che la Giunta ed il Sindaco hanno conferito al Dirigente del Terzo Settore, richiedendo la revoca di tutti gli atti emanati dal ridetto Dirigente “in quanto lo stesso era privo di legittimità soggettiva nella elaborazione e firma degli stessi”, si è addirittura messa a repentaglio la certezza dei rapporti giuridici tra cittadini, operatori economici ed ente comunale».

«Una situazione gravissima e senza precedenti – continua il comunicato congiunto - dolosamente cagionata dal Sindaco e dai componenti della Giunta, i quali, dopo aver richiesto alla Sezione di Controllo della Corte dei Conti un parere, non si sono conformati alla deliberazione n. 107 del 25 novembre 2020 in cui la magistratura contabile ha affermato perentoriamente che il rapporto con il Dirigente del Settore Urbanistica e Lavori Pubblici non poteva più proseguire». Questo, secondo le opposizioni in Consiglio comunale, è solo l’ultimo dei comportamenti ritenuti inaccettabili messi in atto dal sindaco e dalla sua amministrazione.

A cominciare dalla «reiterata violazione delle disposizioni del Regolamento del Consiglio Comunale che disciplinano i termini e le modalità per la convocazione delle commissioni consiliari permanenti e per la trasmissione delle proposte di deliberazione; dalla disgregazione dei rapporti tra Giunta ed uffici, da ultimo certificata dalla querelle che ha visto l’Assessore al ramo Stallone opposto al Comandante della Polizia Municipale e che ha prodotto una ridicola proroga dell’incarico dello stesso comandante di soli tre mesi. E poi l’attività sanzionatoria che ha interessato il tratto viario Giovinazzo – Santo Spirito posta in essere in violazione delle norme che regolano gli affidamenti diretti e, addirittura, dello stesso contratto stipulato. E ancora i numerosi rimpasti di Giunta perpetrati dal Sindaco che hanno prodotto l’inaccettabile concentrazione di deleghe assessorili in capo al primo cittadino; il fallimento, l’erroneità e la tardività di tutte le scelte urbanistiche operate dall’amministrazione (si pensi solo alle vicende del Piano Particolareggiato per la zona di espansione C3, allo Sportello Unico ex marmeria Barbone, alla variante urbanistica aree a verde via Piscitelli, all’omesso adeguamento al Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) della zona C2); la disomogeneità politica del gruppo consiliare di maggioranza, certificata dalla ultima tornata elettorale regionale».

Tutti atti che sono stati oggetto di «calorose» sedute di consiglio comunale. «Depalma deve andare a casa – è la conclusione dei gruppi di opposizione - È giunto il momento di porre fine a questa sconclusionata e dannosa situazione politico-amministrativa. Ed è per questo che abbiamo richiesto la convocazione del Consiglio Comunale per procedere alla votazione per appello nominale della mozione di sfiducia al Sindaco e alla sua Giunta».