Tornano i Patti territoriali a favore dello sviluppo economico dei territori

A distanza di quasi 10 anni i Patti territoriali tornano operativi: è stato, infatti, finalmente pubblicato il decreto che stabilisce le modalità e i termini per la ripartizione e il trasferimento delle risorse residue da utilizzare per il finanziamento di progetti volti allo sviluppo del tessuto imprenditoriale territoriale, anche mediante la sperimentazione di servizi innovativi a supporto delle imprese, nonché la disciplina per la loro attuazione.

«I Patti Territoriali – ha commentato la Galizia - figurano preziosi strumenti e canali di crescita dei nostri territori ed è per questo che ho cercato e ottenuto spesso confronti e dialoghi proficui con i presidenti di alcuni Patti Territoriali in Puglia. Mi sono poi attivata perché nell’ambito del Decreto Crescita firmato lo scorso anno, venissero inserite misure pensate per lo sviluppo dei territori, tra le quali proprio quelle concernente lo sblocco dei Patti Territoriali». Su questo tema la Deputata pentastellata ha voluto lo sblocco procedurale, portando avanti un’azione volta alla semplificazione delle normative. Nonostante la crisi di Governo in corso, il decreto è stato pubblicato, quindi. Come sostiene la Galizia, «è imminente l’uscita di un bando ministeriale al quale potranno partecipare i soggetti responsabili di Patti territoriali ancora operativi, ognuno dei quali potrà presentare un solo progetto pilota costituito da singoli interventi pubblici e/o interventi imprenditoriali tra loro coerenti sulla base di tematiche predefinite. Le risorse residue dei Patti territoriali passati, verranno erogate tramite Cassa depositi e prestiti. Rappresenteranno un'occasione preziosa per agevolare il rilancio dei nostri territori in settori strategici di sviluppo, come l’industria, l’agricoltura, la pesca, i servizi, il turismo e l’apparato infrastrutturale».